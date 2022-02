Transport en commun: un projet pilote est la cible de critiques

Manque de plages horaires et de fiabilité, absence d’arrimage avec le train, problèmes avec l’application mobile: un projet pilote en transport collectif en Montérégie fait l’objet de vives critiques des usagers qui demandent le retour de l’ancien service.

«Exo à la demande», mis sur pied à McMasterville et Beloeil l’an dernier, devait mettre fin au circuit d'autobus à horaire fixe dans les deux villes et offrir un service selon les besoins des clients. Avec ce projet pilote, ces derniers doivent réserver leur place sur une application qui leur propose une heure de passage se rapprochant le plus possible de l’heure de départ souhaitée. L’embarquement se fait à l’arrêt traditionnel ou virtuel (visible uniquement sur l’application) le plus près de l’adresse de départ de l’usager.

Neuf mois plus tard, ce service cause plusieurs maux de tête aux usagers, surtout à ceux utilisant le train de banlieue.

«Si mon train est en retard, mon autobus est déjà parti puisqu’il doit poursuivre son circuit local et aller chercher d’autres personnes. Avec l’ancien système, l’autobus pouvait nous attendre des dizaines de minutes», déplore une résidente de McMasterville, Valérie Boulé, qui doit prendre le train pour aller travailler. À d’autres occasions, avec le nouveau système, elle doit attendre son autobus pendant 20 minutes.

À son tour, Mario Iacobaccio dénonce le manque d’arrimage entre le train et les autobus. Cette semaine, le résident de Beloeil voulait réserver un trajet pour se rendre à la gare pour le train de 8 h 07. Or, il avait le choix entre un trajet d’autobus à 7 h 23 (trop tôt) ou un autre à 9 h 43 (trop tard). «Il manque de plage horaire pour remplacer l’ancien service de navette. Par exemple, des personnes vont au centre d’achat, mais sont obligées de revenir en taxi puisqu’il n’y a pas de trajet de disponible», affirme-t-il.

M. Iacobaccio rapporte qu’à d’autres occasions, des usagers réservent leur place dans l’autobus, mais que celui-ci ne se pointe pas.

Difficulté à réserver sa place

Lorsque ce ne sont pas les plages horaires qui manquent, c’est l’application mobile qui plante lors de réservations en ligne, indique Mario Iacobaccio. Des usagers doivent donc appeler pour réserver leur transport. Or, selon certains, il faut être patient si l’on appelle durant les heures de pointe. «Des fois, il y a 30 minutes d’attente à partir de 16 h», soutient Michel Padulo, un usager de Beloeil.

Il faut savoir que les citoyens ne peuvent pas utiliser ce service d’Exo s’ils n’ont pas, au préalable, réservé leur place.

À la recherche de solutions

Conscient des critiques, Exo affirme qu’elle travaille à trouver des solutions pour améliorer le service. «C’est un projet pilote, donc c’est normal qu’il y ait certaines zones d’amélioration. Justement, l’arrimage du service «Exo à la demande» avec le train de banlieue est l’un des enjeux que nous avons identifiés et nous sommes en train de travailler sur différents scénarios», explique le porte-parole d’Exo, Jean-Maxime St-Hilaire, sans toutefois vouloir s’avancer pour le moment sur ces scénarios.

De plus, ce dernier concède que des utilisateurs ont pu éprouver des problèmes avec l’application mobile. Par exemple, certains d’entre eux ont été obligés de se déconnecter de l’application.

En revanche, le porte-parole d’Exo affirme que les gens sont généralement satisfaits de leur expérience avec ce nouveau service, car ils ont donné en moyenne une note de 4,84 sur 5 pour leur trajet. De plus, comme les autobus ne se déplacent pas pour rien, ce nouveau service a permis la diminution des gaz à effet de serre.