Un bébé et un spectacle pour «Mère ordinaire»

Seulement trois semaines se sont écoulées depuis l’arrivée du nouvel enfant dans la famille que forment la mère ordinaire Bianca Longpré et son conjoint François Massicotte, qui, pour la deuxième saison du docu-réalité Bianca vie d’famille, rouvrent les portes de leur rocambolesque quotidien.

Dans les nouveaux épisodes qui s’installent sur Vrai, les téléspectateurs passeront un été peu reposant avec Longpré-Massicotte, où pratiquement rien ne se déroule comme prévu, surtout depuis l’arrivée de leur quatrième enfant, Kimi D.

Camping, glissades d’eau, visite à la ferme, pratique de l’un, pratique de l’autre, l’organisation et les déplacements parfois complexes laissent place à des moments à la fois drôles et touchants où la famille apprend à vivre à six, sans oublier grand-maman et les animaux domestiques.

«L’arrivée d’un nouveau bébé c’est vraiment l’événement qui marque la famille et tout ce qui vient avec. [...] On n’est pas super bien organisés, a confié Bianca Longpré en riant. Il y a beaucoup d’imprévisibilité. On décide des fois des choses dernière minute.»

Ce qui n’est pas sans déplaire aux enfants, «qui sont toujours énervés de faire une nouvelle activité», a ajouté l’entrepreneure en entrevue à l’Agence QMI, soulignant qu’ils étaient plutôt à l’aise avec l’équipe de tournage.

«Les enfants aiment être dans le monde. On les a amenés en spectacle et dans d’autres types de tournages, alors ils étaient vraiment à l’aise et avaient hâte aux tournages».

Un troisième spectacle signé «Mère ordinaire»

Entrepreneure, autrice, humoriste, Bianca Longpré a également profité de la pause pandémique pour donner naissance à un tout nouveau volet de «Mère ordinaire», qui diffère légèrement des deux premiers.

«Avant je parlais juste de situations familiales et maintenant je touche vraiment plein de sujets. Oui, il y a des anecdotes familiales, mais aussi de couple, sur le mariage, notre voyage de noces et les voyages qu’on a faits en couple. Je parle aussi de sexualité [...], de ce que j’ai essayé pendant mon célibat, des sites de rencontre. Je parle de ma vie d’avant pour remonter jusqu’à ma vie de famille», a-t-elle expliqué.

Le tout sera raconté avec sa verve et l’énergie qu’on lui connait, dans une ambiance décomplexée et 18 ans et plus.

«Quand les “shows” n’arrêtaient plus d’être remis, j’ai décidé d’arrêter de faire Mère ordinaire 2 et d’écrire complètement un nouveau "show", que j'ai rodé dans les trois derniers “shows” [de “Mère ordinaire 2”]. C’est vraiment un nouveau spectacle qui arrive», a ajouté la mère de famille aux multiples chapeaux.

PHOTO COURTOISIE, BRUNO PETROZZA/TVA PUBLICATIONS

Et la raison est simple: «ça ne marchait plus».

«J’ai écrit Mère ordinaire 2 avant d’avoir un bébé. Il y a eu une pandémie et plein d’affaires qui sont arrivées! Je ne pouvais plus continuer Mère ordinaire 2; ça ne "fitait pas". Je me suis dit: “j’arrête ça là et à partir de maintenant on y va avec Mère ordinaire 3», a-t-elle souligné.

Comme pour les deux autres spectacles, Bianca Longpré signe tous ses textes, tandis que François Massicote lui apporte son soutien et son expertise pour donner vie au projet scénique.

Toutes les fins de semaine à partir de 14 mars, l’humoriste sera en spectacle deux ou trois soirs par semaine jusqu’à l’été et même pendant l’été.

Les six épisodes de la deuxième saison de «Bianca vie d’famille», produits par Prod média, en collaboration avec Québecor Contenu, sont disponibles dès ce mardi sur Vrai.