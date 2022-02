Un bon décaissement pour une retraite extra

Il existe plusieurs stratégies pour maximiser votre retraite et bonifier les montants que vous toucherez une fois que vous aurez quitté le marché du travail. L’ordre de décaissement en fait partie. Voici de quoi il s’agit.

Lorsque l’on est à la retraite, on peut disposer de différentes sources de revenus : fonds de pension de l’employeur, rentes de retraite gouvernementales, REER, CELI, etc. C’est là qu’il faut réfléchir à la façon dont vous retirerez ces sommes le moment venu, car une simple modification dans l’ordre de décaissement peut faire une grande différence.

De nombreuses personnes pensent qu’une fois qu’elles seront à la retraite, la meilleure façon de maximiser leurs avoirs sera de repousser l’impôt. Or, ce n’est pas toujours la solution idéale, prévient Jean-Philippe Vézina, planificateur financier et fiscaliste, Équipe Jean-Maurice Vézina.

Un exemple concret

Cet exemple chiffré vous convaincra : prenons un couple marié à la retraite. Monsieur a 62 ans et madame 64. Monsieur reçoit 80 % du maximum de la RRQ et son épouse 70 %.

Le couple va percevoir la Pension de la sécurité de vieillesse à 65 ans.

Madame détient les placements suivants : 81 500 $ en CELI, 50 000 $ en REER et 100 000 $ dans un compte bancaire (non enregistré).

Monsieur détient les placements suivants : 200 000 $ en REER et 50 000 $ en CELI.

Ils ont besoin d’un revenu net mensuel de 4000 $ indexé pour payer leurs dépenses.

Ils ont un profil d’investisseur équilibré et le décès est estimé à 95 ans.

Le niveau d’inflation estimée à long terme est de 2 %.

Jean-Philippe Vézina a utilisé un logiciel de planification financière avancée et a considéré les normes de projection de l’Institut québécois de la planification financière, et voici les résultats obtenus.

Résultats fort différents

Si le couple décaisse les placements à faible imposition en premier, c’est-à-dire en retirant le non enregistré et le CELI avant le REER/FERR, il manquera d’argent avant l’âge de 95 ans.

Inversement, s’il rachète les placements lourdement imposés en premier, c’est-à-dire en décaissant le REER/FERR avant le non enregistré et le CELI, le couple arrivera à 95 ans sans manquer d’argent, mais de justesse.

Enfin, si le couple décide plutôt de mettre en place une stratégie de décaissement mixte, en retirant en même temps des sommes du REER/FERR, du CELI et du compte bancaire non enregistré afin de pouvoir conserver sensiblement le même revenu imposable durant toute sa retraite, il aura non seulement suffisamment d’argent jusqu’à 95 ans, mais il aura même un excédent de 78 000 $ à ce moment-là.

L’ordre de décaissement est donc une variable très importante à prendre en ligne de compte à la retraite.