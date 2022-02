«Un certain souvenir»: spectacle hommage à Michel Louvain

L’œuvre de Michel Louvain continue de vivre, un an après son décès, et on lui donnera même un nouveau souffle sur scène à l’occasion du spectacle musical et théâtral «Un certain souvenir».

C’est Productions Martin Leclerc qui porte ce projet, qui se veut un «voyage nostalgique» mettant à profit la voix de Bryan Audet, Joëlle Lanctôt, Matthieu Lévesque et Suzie Villeneuve.

Les répétitions avec les metteurs en scène Joël Legendre et Pierre Plante vont bon train en vue de permettre aux plus âgés de remonter le temps et aux plus jeunes de découvrir les années 1960 jusqu’à nos jours, à travers la vie de Michel Louvain, né Michel Poulin, le 12 juillet 1937, à Thetford Mines, dans Chaudière-Appalaches.

L’interprète de «La dame en bleu», qui est décédé le 14 avril dernier, aurait célébré cette année ses 65 ans de carrière et son 85e anniversaire de naissance.

«J’ai créé ce spectacle, assisté de Pierre Plante, en imaginant Michel dans la salle, regardant sa vie et écoutant son œuvre. Il aurait été fier de voir que son histoire est racontée par de jeunes interprètes aussi talentueux. Il fait bon de se replonger dans cette relation si intime qu’il entretenait avec son public», a dit Joël Legendre, lundi, dans un communiqué.

Sept tableaux vont se succéder. Ils sont intitulés «Une étoile est née», «Les années cabaret», «Charles Trenet», «Les pays du Sud et leur musique», «Les grandes amitiés», «Charles Aznavour» et «Prénoms en chansons». C’est Pierre Huet qui signe les textes.

Le coup d’envoi va être donné le 12 avril prochain au Cabaret du Casino de Montréal. Ensuite, les chanteurs et les musiciens vont partir en tournée avec plusieurs représentations prévues jusqu’au printemps 2023.

Plus d’information est disponible en ligne [productionsmartinleclerc.com].