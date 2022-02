Un déconfinement qui fait des heureux à la Villa Chicoutimi

La levée de certaines mesures sanitaires a réjoui les résidents de la Villa Chicoutimi, à Saguenay, où il y avait de l'ambiance au dîner lundi.

Un chanteur invité, Mario Vézina, a agrémenté le repas, mais les assouplissements aussi. Pour la première fois en quelques semaines, les plexiglas avaient été retirés, tandis que 10 personnes peuvent être assises à la même table avec un mètre entre chaque table.

«On est tous tannés, a témoigné Charlotte Gagnon. Mais quand il nous arrive quelque chose de bien comme aujourd'hui, c'est merveilleux. On se sent beaucoup à l'aise. C’est sûr. C’est évident. C'est plaisant de pouvoir voir les gens et de pouvoir discuter. Aujourd'hui, c'est du bonheur.»

Par ailleurs, il est recommandé d’avoir au maximum 10 visiteurs pour un résident. Ces visiteurs et proches aidants peuvent aussi aller dans les espaces communs des RPA.

Ainsi, certaines personnes âgées, comme Rodrigue Gagné, âgé de 93 ans, pourront voir pour la première fois des petits-enfants et des arrières-petits-enfants nés durant la pandémie.

«Mes petits-enfants, ils ne peuvent pas venir tandis que là, on va pouvoir les voir», s’est-il enthousiasmé.

Toutes les activités peuvent aussi se dérouler avec 50 % de la capacité de la salle.

Par exemple, les matinées d’exercices pourront regrouper davantage de personnes. À la Villa Chicoutimi, ils étaient neuf en même temps à s'entraîner. Ils pourront maintenant être 12.

Le professeur de l’école de danse Salsa Nueva, Patrick Potvin, qui fait bouger les résidents croit que ça les aider d’être plus nombreux ensemble. «Participer à une activité en gang, c'est vraiment l'fun. C’est motivant», a-t-il fait valoir.

Et ça permettra à Léo Vachon, 99 ans, un joueur de billard passionné, d'affronter plus d'adversaires.

«Ça fait du bien de voir du monde. Quand tu es tout le temps seul, tu te décourages», a confié celui qui sera centenaire dans trois mois.

Mario Vézina était fier d’embellir leur journée. «C'est de leur donner du bonheur, un plaisir. Et d'être bien. Et de placoter maintenant, avec les nouveaux assouplissements.»

Dès lundi prochain, le 28 février, les mêmes assouplissements seront appliqués dans les CHSLD et les ressources intermédiaires.

