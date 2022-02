Véhicules électriques : Pour une norme Zéro Émission plus efficace

$1,69.

C’est le prix qu’on devait payer le litre d’essence ordinaire en certains endroits du Québec il y a quelques jours.

Cette rapide hausse du coût du carburant augmente l’engouement envers les véhicules électriques qu’on pouvait déjà constater dans un sondage de KPMG1 publié l’an dernier qui estimait que 75% des Québécois songent à un véhicule électrique comme prochain véhicule neuf.

Cependant, ceux-ci arrivent au compte-goutte chez les concessionnaires. Pour la majorité des modèles, on parle de plusieurs mois voire plus d’un an d’attente.

Au moment où les gouvernements du Québec et du Canada veulent accélérer la vente de véhicules électriques, ce manque de disponibilité représente un réel défi pour les consommateurs. Certains répondent que le problème de disponibilité des véhicules est généralisé en raison de la pénurie de microprocesseurs et que c’est pourquoi il est difficile de mettre la main sur un véhicule électrique. Et pourtant...

De plus en plus de véhicules électriques sont disponibles... ailleurs.

Selon Statistiques Canada2, les VZE (véhicules zéro émission : 100% électriques et hybrides rechargeables) ont représenté 9,5% des ventes au Québec au troisième trimestre de 2021. Si ça peut sembler une évolution intéressante, le Québec se fait dépasser par de plus en plus de juridictions et pays:

La Colombie-Britannique2 : 11,9% des ventes au 3e trimestre 2021

La Californie3 : 12,4% pour l’année 2021

La Chine4: 21% en décembre 2021

La France5: 24,5% en décembre 2021

L’Angleterre6: 33% en décembre 2021

L’Allemagne7: 34% en novembre 2021

La Suède8: 60% en décembre 2021

La Norvège9: 90% en décembre 2021

Ainsi, là où la règlementation est plus contraignante, les constructeurs automobiles en offrent et en vendent plus.

Une transition économiquement avantageuse

Accélérer la transition vers les véhicules électriques est économiquement avantageux.

Selon le Ministère de l’Énergie et des Ressources Naturelles10, « en 2019, le déficit de la balance commerciale du Québec a atteint 11,7 G$. Les importations d’hydrocarbures du Québec... ont atteint 5,6 G$ et représentaient donc l’équivalent de 48 % du déficit de la balance commerciale. »

Selon le rapport d’analyse d’impact règlementaire11 du gouvernement du Québec « le projet de resserrement de la norme VZE entraînerait des bénéfices estimés à environ 10,4 milliards de dollars. »

Or, dans son nouveau projet de norme VZE, le gouvernement propose plutôt de ne pas accélérer cette transition via des mesures règlementaires... durant les 7 prochaines années. Comme on peut lire en toutes lettres dans le même rapport « On observe que le projet de resserrement de la norme VZE n’entraînerait aucune augmentation du nombre de VE sur les routes pour les premières années d’application puisqu’on estime que le nombre de VE sur les routes dépassera les exigences minimales de crédits. La nouvelle norme VZE ne deviendrait contraignante qu’à compter de 2029, ce qui accélérera l’adoption des VE pour permettre l’atteinte des objectifs du PEV 2030.»

Les consommateurs risquent donc de devoir continuer à attendre leur véhicule électrique pendant des mois ou même plus d’un an... ce que tous ne peuvent pas et/ou ne veulent pas faire. La demande mondiale de VZE étant plus forte que l’offre, les constructeurs enverront ceux-ci en priorité là où la règlementation est la plus contraignante.

De plus, selon les données gouvernementales, ce projet diminuerait les émissions de GES des véhicules légers de seulement 13% d’ici 2030, loin de l’objectif de 37,5%. Le Québec risque donc de devoir acheter des crédits carbone à l’étranger, provoquant ainsi une fuite de capitaux qui pourrait coûter jusqu’à $16,2 milliards de dollars aux entreprises émettrices d’ici.12

Si nous saluons la volonté du gouvernement du Québec d’accélérer la vente de véhicules électriques, le projet de norme zéro émission tel que proposé est inadéquat pour répondre aux défi des changements climatiques et d’adoption de véhicules électriques. C’est pourquoi nous lui recommandons d’adopter une norme zéro émission plus efficace et ambitieuse afin que nous atteignions 100% des ventes de VZE en 2030 ou, à tout le moins suivions l’exemple de la Colombie-Britannique, qui vise 90% de ventes de VZE en 2030 et 100% en 2035. Les consommateurs auront ainsi plus facilement accès à des véhicules électriques. Combinée à d’autres mesures favorisant l’essor du transport collectif, du transport actif, de l’auto partage électrique et du covoiturage électrique, l’environnement et l’économie du Québec ne s’en porteront que mieux.

Si le Québec veut vraiment être un leader en électrification des transports et en lutte aux changements climatiques, il ne peut pas se contenter de se comparer aux pires provinces et pays. Il doit se comparer aux meilleurs... et agir en conséquence.