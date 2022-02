Vêtements pour pompiers: Innotex installe une nouvelle usine à Montréal

Spécialisée dans la fabrication de vêtements de protections pour les pompiers, Innotex va ouvrir une nouvelle usine à Montréal.

Cette nouvelle usine porte à quatre le nombre d’établissements manufacturiers de l’entreprise au Québec et à cinq en Amérique du Nord.

L’entreprise québécoise a investi 3 millions $ pour ces nouvelles installations, situées sur la rue Chabanel, dans le but de «répondre à la demande croissante nord-américaine», a indiqué Innotex dans un communiqué, lundi.

«La demande pour nos vêtements ignifuges s’est fortement accentuée et continue de croître. Nos ventes connaissent une hausse de 15 % chaque année. Cette nouvelle usine nous donnera la capacité additionnelle nécessaire pour répondre aux besoins de nos clients et poursuivre notre essor», a déclaré Claude Barbeau, directeur général d’Innotex.

L’entreprise souhaite concentrer la production de sa nouvelle gamme d’habits pour pompiers dans ses installations montréalaises. Une équipe d’une trentaine d’employés est déjà à l’œuvre après avoir suivi un programme de formation à Richmond.

Innotex, qui prévoit atteindre sa pleine capacité en 2023, cherche actuellement à pourvoir 125 postes de couturiers, de techniciens de soutien et de gestionnaires.

Les équipements de protection Innotex sont portés par les pompiers et les premiers répondants de centaines de services d’incendie, aux États-Unis et au Canada. Au Québec, ils sont notamment utilisés à Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, Sherbrooke et Québec ainsi que par les équipes de monteurs de ligne d’Hydro-Québec.

Au total, Innotex emploie 280 personnes.