Voici le nombre d'heures qu'il faut travailler par semaine au salaire minimum pour payer son loyer

Le 24 heures a voulu savoir combien d’heures par semaine un travailleur gagnant le salaire minimum doit travailler pour payer son loyer dans sept villes du Québec. Sans rien divulgâcher, on peut vous annoncer qu’une personne habitant seule doit faire pas mal de temps supplémentaire pour joindre les deux bouts.

Pour y arriver, nous avons utilisé les données sur le loyer moyen pour un logement de deux chambres (4 1⁄2) que la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) a compilées dans son plus récent rapport sur le marché locatif. Nous nous sommes également basés sur le principe du seuil d’abordabilité de la SCHL, qui prévoit qu’un ménage doit consacrer tout au plus 30% de son budget à son loyer pour pouvoir vivre confortablement.

Notons que les prix des logements pour Montréal, Québec, Gatineau, Sherbrooke et Saguenay – tirés du rapport de la SCHL – ne sont pas nécessairement représentatifs de ceux que l’on trouve sur Kijiji. C’est que ces chiffres regroupent autant les logements occupés depuis plusieurs années et dont l’augmentation se fait plus lentement que les appartements actuellement sur le marché, qui sont affichés plus cher.

Sans plus tarder, voici les résultats:

Montréal – 58 heures par semaine

Avec un loyer moyen de 932$ par mois, un travailleur doit empocher un revenu brut de 3107$ par mois pour éviter de dépasser le seuil d’abordabilité. Au salaire minimum, cela représente 230 heures par mois, ou 58 heures par semaine.

Laval – 59 heures par semaine

Tout juste au nord de Montréal, un Lavallois qui gagne le salaire minimum s’en tire à peine mieux. Un travailleur doit gagner 3177$ mensuellement pour pouvoir se permettre un loyer moyen de 953$. À 13,50$ de l’heure, c’est 56 heures par semaine qu’il doit passer au boulot.

Trois-Rivières – 41 heures par semaine

Même dans la ville québécoise où le loyer moyen est le moins cher (658$), un travailleur au salaire minimum doit faire des heures supplémentaires. Il faut au Trifluvien un salaire mensuel de 2194$, soit près de 549$ par semaine, pour pouvoir payer son loyer.

Sherbrooke – 45 heures par semaine

À Sherbrooke, le revenu brut doit se situer à 2424$ par mois pour pouvoir se permettre un logement au coût moyen de 727$, ce qui se gagne en 45 heures au salaire horaire de 13,50$.

Québec – 58 heures par semaine

Un travailleur au salaire minimum de la capitale nationale s’en tire mieux que dans la couronne montréalaise, même s’il doit faire des heures supplémentaires pour joindre les deux bouts avec un loyer de 945$. Il lui faut 58 heures par semaine pour gagner 3150$ par mois, soit 788$ par semaine, et être en mesure de payer toutes ses dépenses.

Gatineau – 64 heures par semaine

Gatineau remporte la première place avec 64 heures de travail pour un loyer moyen de 1035$. Un Gatinois doit gagner 3450$ par mois, ou 863$ par semaine, s’il veut éviter de devoir se serrer la ceinture.

Saguenay – 43 heures par semaine

Enfin, dans la ville de Saguenay, il faut travailler deux heures de plus par semaine qu’à Trois-Rivières pour se permettre un logement au coût moyen de 700$ par mois. Un travailleur doit effectivement gagner près de 584$ par semaine (2336$ par mois), ce qui se fait en 43 heures au salaire minimum.