CHARTRAND, Gérard



À Greenfield Park, le 16 février, à l'âge de 81 ans est décédé Gérard Chartrand, époux de feu Aline Martineau.Il laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Isabelle), Benoît (Guylaine),Patrice (Caroline) et Pascal (Isabelle), ses petits-enfants: Marielle (Lou-Philip), Valérie (Mathieu), Sandryne (Samuel), Laurie-Ann, Léandre (Maggy), Mélodie-Rose (Marc-Olivier), Amélie, Tomas et Mégane, ses arrière-petits-enfants: Théo, Rose, Léon et Maël, ses frères Denis, Jacques, Lucien, François et sa soeur Jocelyne, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 25 février 2022 de 14h à 17h et de 19h à 22h et le samedi 26 février 2022 dès 9h à:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QUÉBEC, J4Y 1A2Tél. 450 463-1900Un hommage aura lieu le samedi 26 février 2022 à 10h30 au salon.