LAVOIE (née LUSIGNAN) Gabrielle

À Montréal, le mercredi 16 février 2022 est décédée, à l'âge de 84 ans, Gabrielle Lusignan, épouse de Lionel Lavoie.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Brigitte (Yves), Daniel (Hélène), Michel (Sonia) et Linda (Éric), ses petits-enfants Jean-Samuel, Patrick, Audrey, Jérémy, Jean-Sébastien, Justine, Catherine et Camille, son arrière-petit-fils Arnaud, ses frères et soeurs, neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.Considérant les circonstances actuelles en lien avec la Santé Publique, les funérailles seront célébrées en privé.En guise de sympathie, un don peut être fait à la Société Alzheimer.