Air Canada se redéploie en Amérique du Nord en vue de la saison estivale

Air Canada a annoncé, mardi, l’expansion de son réseau en Amérique du Nord avec le lancement de sept nouvelles liaisons pour la saison estivale.

Le transporteur aérien a ajouté sept nouvelles liaisons en Amérique du Nord, dont trois intra-Canada, alors qu’il a rétabli 41 autres liaisons, dont neuf à partir de Montréal, et amorce son retour dans 11 villes nord-américaines.

Parmi les sept nouvelles liaisons estivales, deux vols décolleront de Montréal vers Atlanta et Detroit à raison de deux fréquences quotidiennes, à compter du 1er juin, selon le transporteur aérien.

Plus concrètement, Air Canada desservira 51 aéroports au Canada et 46 aux États-Unis durant l’été 2022, ce qui lui permet de restaurer 90 % de sa capacité nord-américaine d’avant la pandémie.

«Notre reprise s'accélère et notre programme de vols en Amérique du Nord cet été reviendra à 90 % de son ampleur d'avant la pandémie», a Mark Galardo, premier vice-président - Planification du réseau et Gestion du chiffre d'affaires, d'Air Canada.

«Ces changements nous permettront de hausser et d'ancrer notre position de transporteur-chef de file sur le marché transfrontalier, grâce au plus grand nombre de vols sans escale entre le Canada et les États-Unis, et de transporteur étranger proposant le plus de services à destination des États-Unis», a-t-il ajouté.

