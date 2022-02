MILLETTE (CLOUTIER), Marielle



À St-Jérôme, le 15 février 2022, est décédée à l'âge de 85 ans, Mme Marielle Cloutier, épouse de feu M. Henri Millette et mère de feu Johanne.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Suzanne (Jacques Gareau), Huguette (Benoit Boyer), Claudette (Marc Lauzon), Claude (Josée Lacasse), Guy (Claude Perron), Bruno (Annie Lacasse) et Jocelyne (Stéphane Tapp), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants, sa soeur Rollande, ses beaux-frères, belles-soeurs, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 24 février 2022 de 13h à 16h à la:DESROSIERS ET FILS INC.10 DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔMELes funérailles auront lieu le samedi 26 février 2022 à 10h30 à l'église de Ste-Anne-du-Lac (7 rue St-François Xavier, Ste-Anne-du-Lac J0W 1V0). Suivra l'inhumation au cimetière de Ste-Anne-du-Lac.Les visites au salon et la présence à l'église doivent se faire selon les règles de la Santé publique du Québec.