Chaleureuses retrouvailles

PARIS | Après les Cowboys fringants en fin de semaine dernière, c’était au tour d’Ariane Moffatt de renouer avec le public français, mardi soir. Les retrouvailles ont été chaleureuses et intimes.

À la fin de Distance, la deuxième chanson au programme, l’artiste québécoise a reçu des applaudissements nourris, preuve que ses admirateurs français s’étaient ennuyés et ne lui ont pas tenu rigueur de sa longue absence.

« Je suis remuée depuis longtemps à l’idée de vous retrouver après plus de six ans », leur a répondu Ariane Moffatt, assise derrière son piano.

Pour l’occasion, elle avait choisi de présenter son spectacle solo Incarnat dans une petite salle d’environ 250 places, située à deux coins de rue de la place de la Bastille, le Café de la danse.

« Accrochée à vous »

Choix judicieux qui a permis, dans la première moitié de la soirée, d’apprécier toute la sensibilité qui se dégage des pièces de ce dernier album, bien évidemment jamais jouées sur scène en France.

Dans le dernier tiers du concert, Ariane la pianiste s’est installée derrière ses claviers et a cédé la place à DJ Ariane. L’enchaînement électro de Mon corps, Hôtel Amour et Walls of the World a plongé la salle dans une ambiance de boîte de nuit digne des soirées d’avant-COVID.

« Je me sens accrochée à vous », a laissé échapper la vedette du jour, radieuse devant ses fans qui dansaient.

La France, dans la mesure du possible

En marchant dans les rues parisiennes, quelques heures avant le concert, Ariane Moffatt s’est souvenue de sa dernière performance dans la Ville Lumière, en décembre 2015.

« C’était après l’attentat du Bataclan. J’avais chanté Les tireurs fous. Le climat à Paris était incroyable, c’est quelque chose qui ne s’oublie pas », a-t-elle confié.

Pourquoi six ans avant de revenir ? « J’ai choisi de concentrer mes activités sur le Québec, j’ai trois enfants... »

Aucun autre concert n’est prévu durant son séjour en France. Le reste du voyage est consacré à passer du bon temps avec sa conjointe et retrouver des alliés de la scène locale, dont plusieurs avaient été invités à assister au spectacle.

Cela dit, ce concert ne sera pas sans suite. « Je veux revenir, mais dans la mesure du possible. À 42 ans, ce n’est plus une ambition de réussir en France. Je suis réaliste, je veux le faire pour le plaisir, dans de belles conditions. »