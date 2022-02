COVID-19, travail et impôts: profitez-vous de toutes les déductions et prestations disponibles?

Si la COVID-19 a modifié votre situation professionnelle, vous pourriez profiter de certains avantages au moment de produire votre prochaine déclaration de revenus.

Notre premier conseil? Visionnez cette courte vidéo pour découvrir les crédits qui pourraient enrichir votre rapport d’impôts.

À ce chapitre, l’équipe de H&R Block est un précieux partenaire pour demander ou optimiser certaines déductions auxquelles vous pourriez avoir droit.

Des solutions simples pour profiter de vos impôts

Vous avez jusqu’au 2 mai 2022 pour produire et transmettre votre déclaration de revenus 2021. Que ce soit avec le service Pro de l’impôt à distance, en produisant vos déclarations avec le logiciel de H&R Block ou en prenant rendez-vous dans l’un de leurs bureaux de votre région, vous aurez l’écoute et le soutien de collaborateurs de confiance.

Peu importe votre salaire et votre situation financière, vous pourrez optimiser et rentabiliser vos impôts, y compris en lien avec les crédits liés à la COVID-19. Bénéficiez de conseils payants, offerts par des spécialistes bienveillants et performants, dès maintenant!