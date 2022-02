Crédits carbone de l’échangeur Turcot: une mise en garde contre le «greenwashing» du 3e lien

L’exemple de l’échangeur Turcot, rendu « vert » grâce à une centrale hydroélectrique controversée en Inde, jette un doute sur la capacité du gouvernement à construire un tunnel carboneutre entre Québec et Lévis, estiment les partis d’opposition.

• À lire aussi - Changements climatiques: un prix réel pour la santé des Canadiens

« La CAQ essaie de faire croire au monde que son troisième lien va être un projet vert et carboneutre. On le voit avec Turcot, c’est de la bouillie pour les chats », a déclaré Gabriel Nadeau-Dubois, mardi matin.

Le chef parlementaire Québec solidaire réagissait aux révélations de notre Bureau d’enquête sur les crédits carbone utilisés pour rendre la construction de l’échangeur Turcot carboneutre. La centrale hydroélectrique en Inde choisie pour compenser les trois quarts des émissions de GES est notamment critiqué en raison de la déforestation et de l’impact sur la diversité biologique.

Gabriel Nadeau-Dubois précise que les crédits carbone demeurent un outil intéressant pour compenser les émissions de GES dans certains projets de construction. « Mais ce que ces révélations sur Turcot démontrent, c’est que faire croire au monde que des projets d’autoroute, ça peut être des projets verts, c’est une supercherie », dit-il.

Greenwashing

« On a une vérification concrète que, lorsqu'on nous présente un projet qui est indéfendable sur le plan environnemental, mais qu'on tente de le faire passer avec ce qu'on appelle communément en anglais du ‘‘greenwashing’’, donc de la gestion de l'image avec des promesses ultérieures, on a la preuve réelle, concrète, que les suivis ne se font pas et que ces promesses-là ne se matérialisent pas », a renchéri le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon.

Pour cette raison, « le troisième lien n'est pas défendable sur le plan environnemental », estime-t-il lui aussi.

« Je ne sais pas s'il y a une personne au Québec qui pense que le projet de François Legault de creuser un trou dans le tunnel est carboneutre, je ne sais pas si y a une personne qui pense ça, à part peut-être le ministre des Transports », a également commenté la cheffe libérale Dominique Anglade.

La priorité des Québécois, estime-t-elle, « ne devrait pas être d'investir 10 milliards$ dans un trou, dans un trou entre Québec et Lévis, mais bien de répondre aux besoins urgents de la population ».