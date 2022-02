Départ chez Investissement Québec: le Parti Québécois craint que la filière des batteries tombe à plat

Tandis que le gouvernement Legault refusait hier d’émettre le moindre commentaire, le Parti Québécois se disait « très inquiet » d’apprendre que l’un des principaux architectes de la filière de la batterie électrique au Québec avait quitté Investissement Québec (IQ) pour se lancer en affaires.

Hier, Le Journal révélait que Karim Zaghib, l’un des chercheurs les plus respectés sur la planète pour ses percées en électrochimie et transition énergétique, avait quitté ses fonctions de conseiller stratégique d’IQ, après avoir lancé aux États-Unis, en toute discrétion, sa propre entreprise dans le secteur des batteries au lithium-ion.

Photo Pierre-Paul Poulin

Ce passage de 18 mois suivait une carrière prolifique de plus de 20 ans à l’Institut de recherche d’Hydro-Québec (IREQ) et comme DG du Centre d’excellence en électrification des transports et en stockage d’énergie (CEETSE) d’Hydro-Québec.

Nouveau désastre appréhendé

« Sommes-nous en train de revivre le désastre du moteur-roue ? » s’est inquiété hier le critique péquiste en matière d’Énergie, le député Sylvain Gaudreault. « Je suis très inquiet de voir l’expertise de cet acteur majeur de l’industrie nous échapper et tout aussi déçu de le voir fonder son entreprise en Floride plutôt qu’au Québec. »

Ce dernier est d’autant plus inquiet que dès l’étude des crédits d’août 2020, il avait levé le drapeau rouge devant le risque de voir les brevets d’Hydro-Québec lui glisser entre les doigts, alors qu’une entente venait d’être signée avec Mercedes-Benz et que le Dr Zaghib quittait le navire.

Sophie Brochu, PDG d’Hydro-Québec, avait alors tenté de se faire rassurante en lançant que M. Zaghib n’était quand même « pas parti en Californie » et que son VP David Murray avait pris la responsabilité du CEETSE. Or depuis, M. Murray a quitté Hydro pour Bombardier et M. Zaghib a lancé son entreprise en Floride, note M. Gaudreault.