Des enquêtes sur des dons de policiers au «convoi de la liberté»

Des corps policiers ontariens ont ouvert des enquêtes après la publication d’une liste de policiers qui auraient fait des dons au «convoi de la liberté».

• À lire aussi: Manifestations: des menaces au maire de Québec

• À lire aussi: Tamara Lich, la principale organisatrice du siège d'Ottawa, reste en prison

• À lire aussi: Les camionneurs sont en train de se réorganiser

Selon une enquête du «Toronto Star», 15 policiers de la police provinciale de l’Ontario, de la police d’Ottawa et de la police de Toronto ont fait des dons allant de 20 à 200 $ via la plateforme GiveSendGo, victime d’un piratage qui a permis de révéler les noms de tous les donateurs.

Tous les donc ont été fait à partir du 5 février, date à partir de laquelle le premier ministre Justin Trudeau et l’ancien chef de la police d’Ottawa Peter Sloly ont commencé à qualifier la manifestation d’illégale, a précisé le quotidien.

La veille, le 4 février, la plateforme GoFundMe, sur laquelle se tenait initialement la campagne de financement, avait annoncé qu’elle ne verserait pas les millions de dollars amassés pour soutenir les camionneurs.

La Police provinciale de l’Ontario (PPO) a réagi en affirmant aux médias locaux qu’elle avait ouvert une enquête sur ses policiers dont les noms apparaissent sur la liste.

«La PPO tient pour responsable de leurs actions ses membres en et hors service. Ils ont une responsabilité de demeurer neutres et non partisans. Quelque expression de point de vue ou d’opinion qui pourrait être interprétée comme un endossement d’une activité illégale entre en opposition avec les valeurs et le mandat de la PPO», a fait valoir un porte-parole du corps policier, Bill Dickson, dans une déclaration écrite.

La police de Toronto, de son côté, a indiqué au «Toronto Star» qu’elle s’intéressait aux activités de deux de ses agents.