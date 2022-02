Existe-t-il une douceur réelle à la vengeance?

Il y a un peu plus de dix ans, je fus bernée par mon fiancé qui a vidé notre compte en banque pour s’enfuir avec une autre fille. La police, que mon frère avait alertée pour me venir en aide, lui a dit qu’elle ne pouvait rien faire, vu qu’il s’agissait d’un compte commun. Cent pour cent de l’argent de ce compte provenait de mes économies. Et un malheur ne venant jamais seul, j’avais dû être alitée pendant trois mois après une opération pour un cancer. Ce fut une période horrible, tant émotivement que financièrement.

Puis un sinistre individu est venu me dire que mon fiancé lui devait de l’argent parce qu’il était un joueur compulsif, ce que j’ignorais, et qu’il espérait que je le rembourse. Heureusement, après lui avoir raconté mon histoire, il s’est contenté de me souhaiter bonne chance, en me griffonnant son numéro de téléphone sur un bout de papier. Dieu merci, ma famille m’a aidée à passer au travers de cette horrible histoire.

Mais l’an dernier, l’occasion de prendre ma revanche s’est présentée quand j’ai appris que ce salaud était revenu vivre à Montréal, qu’il était célibataire et sans le sou, et qu’il travaillait dans la construction pour un de mes amis. J’ai appelé ce dernier et je lui ai raconté ce qu’il m’avait fait vivre. Solidaire, il l’a congédié sur-le-champ.

Il me restait quand même le numéro de téléphone du gars où il logeait jadis. Que pouvais-je faire de plus, me suis-je demandé ? Peut-être, lui faire casser les jambes ? Ou encore plus ? Je ne vous cacherai pas que le goût était là, très fort en moi. Je me demande encore si j’aurais dû.

Une femme qui en a gros sur le cœur

L’idée de vengeance nous a tous submergés un jour ou l’autre, mais pour peu qu’on fasse preuve d’un minimum de décence, elle nous a quittés sans demander son reste, car la vengeance est une réaction primaire qui ne fait que satisfaire nos instincts premiers, sans rien calmer du feu qui bout au-dedans de nous.

Il faut apprendre à calmer les feux néfastes qui naissent en nous parce qu’on s’est senti lésé, pour sortir du piège de l’amour-propre qui les anime. Oui, on a envie de remettre dans la face de l’autre l’équivalent de ce qu’il nous a fait vivre, mais à quoi ça servira, si ce n’est à s’assurer du « œil pour œil, dent pour dent » ? La plus belle vengeance restera toujours celle où la personne lésée se reconstruit, pour prouver à l’autre que l’attaque n’a servi qu’à la rendre plus forte.