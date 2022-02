Incendie aux Serres Lefort: notre garde-manger dévasté

Alors que des maraîchers sont sous le choc après l’incendie hier matin d’une partie des Serres Lefort qui leur fournit plus de 65 % des transplants de légumes, l’entreprise veut se fait rassurante.

• À lire aussi: Sainte-Clotilde-de-Châteauguay: important incendie dans les serres Lefort

« C’est un choc. C’est une entreprise très importante ici. Les plants de Lefort, lorsqu’ils deviennent matures, vont partout à travers le Québec », a réagi Yves Boyer, préfet de la MRC des Jardins-de-Napierville.

« On veut que l’entreprise soit le plus rapidement possible sur le droit chemin pour fournir les plants nécessaires aux agriculteurs », a ajouté celui qui porte aussi le chapeau de maire de Saint-Patrice-de-Sherrington.

« C’est sûr qu’ils ont un rôle stratégique avec les semis et les transplants, alors on va être l’écoute de ce qu’ils auront à nous dire et de leurs plans de contingence », a renchéri Patrice Léger Bourgoin, directeur général de l’Association des producteurs maraîchers du Québec (APMQ).

Hier matin, un violent incendie a rasé une partie des installations des Serres Lefort, mais en début de soirée, hier, sa directrice marketing, Valérie Terrault, n’avait pas pu aller encore sur les lieux pour constater l’ampleur des dégâts.

Capture d'écran, TVA Nouvelles

« Ce qui a brûlé, c’est l’atelier de maintenance, la section des semoirs, puis une infime partie de nos serres de transplants », a-t-elle pu confirmer.

« Ça n’a pas un gros impact sur notre saison des transplants », a-t-elle assuré, en soulignant être déjà en mode solution avec ses partenaires et ses clients.

« Il peut y avoir un peu de retard, mais ils vont pouvoir s’organiser », a analysé à son tour Claude Laniel, directeur général des Producteurs en serre du Québec.

Plus grand complexe au Québec

Au Québec, plus de 65 % des transplants des maraîchers viennent des Serres Lefort, qui sont le plus gros producteur serricole à un endroit, avec une vingtaine d’hectares, soit l’équivalent de près de 30 terrains de football.

Ces dernières années, Les Serres Lefort ne l’ont pas eu facile. Il y a trois ans, l’entreprise avait dû se placer à l’abri de ses créanciers.

Le premier ministre, François Legault, avait alors poussé pour que le siège social reste ici pour que le Québec ne perde pas son « garde-manger » au profit d’intérêts ontariens ou américains.

C’est finalement le Québécois Sylvain Terreault, président d’Hydroserre Mirabel, qui avait mis la main sur le complexe pour garder ces cultures ici.

Hier, le cabinet du ministre du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) s’est dit attristé par l’incendie du fleuron agricole.

« C’est un dur choc pour l’industrie, mais surtout pour ceux qui ont mis leur cœur et leur effort dans ce projet », a-t-il souligné en envoyant ses meilleures pensées à ceux qui souffrent de près ou de loin.

– Avec la collaboration de l’Agence QMI et de Jean-Michel Genois Gagnon

Il y a deux ans, Québec s’est engagé à doubler le volume de culture en serre d’ici 5 ans. Au total, plus de 112 millions de dollars ont été investis à présent pour atteindre cet objectif.