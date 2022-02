Inflation: Deux Québécois sur trois n’ont pas de difficulté à payer leur épicerie

Malgré l’inflation galopante, deux habitants de la Belle Province sur trois (64 %) ont indiqué qu’ils n’ont pas de difficulté à payer leur épicerie, un taux plus enviable que partout ailleurs au pays.

Les Québécois s’en sortent beaucoup mieux que la moyenne canadienne, alors que seulement 55 % des Canadiens affirment avoir de la facilité à payer leur nourriture, selon un coup de sonde d’Angus Reid dévoilé mardi.

Les choses sont moins aisées dans les provinces de l’Atlantique, alors qu’une majorité (56 %) de répondants ont indiqué avoir de la difficulté à nourrir leur foyer.

«Afin de compenser les hausses de prix alimentaires, plusieurs Canadiens ont changé leurs habitudes de consommation alimentaire», peut-on notamment lire dans le rapport de la maison de sondages.

Ce sont ainsi 62 % des ménages qui affirment manger moins souvent au restaurant alors que 46 % achètent désormais des marques moins chères et de moindre qualité afin de contrer la hausse des prix. Certains ont, pour leur part, décidé de couper dans les viandes (35 %), dans l’alcool (25 %) et dans les fruits et légumes frais (21 %). Au total, plus de quatre ménages sur cinq ont dû faire des changements dans les habitudes alimentaires.

Ces données sont issues d’un sondage réalisé en ligne du 11 au 13 février 2022 auprès d’un échantillon aléatoire représentatif de 1 622 adultes canadiens membres du Forum Angus Reid. À des fins de comparaison seulement, un échantillon probabiliste de cette taille comporterait une marge d’erreur de +/- 2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

