La Caisse de dépôt investit dans la cybersécurité

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et la plateforme ontarienne Georgian ont annoncé, mardi, un investissement de 325 millions $ US dans le fournisseur de services de cybersécurité eSentire.

Cet investissement appuiera l’expansion géographique, le développement des opérations pour répondre à l’augmentation de la demande et la croissance de la plateforme SaaS d’eSentire, selon le bas de laine des Québécois.

Cet apport permet à eSentire d’atteindre une valorisation de plus de 1 milliard $ US, alors que l’entreprise a franchi le seuil des 100 millions $ US de revenus annuels récurrents.

Malgré cet important investissement de la CDPQ et de la plateforme Georgian, l’investisseur Warburg Pincus demeure actionnaire majoritaire dans le leader mondial dans la cybersécurité.

Au cours des 18 prochains mois, eSentire prévoit d’étendre son offre visant son produit breveté Atlas XDR, offert sous forme de logiciel-service (SaaS), alors qu’elle compte embaucher plus de 400 personnes à travers le monde.

«Les solutions d'eSentire sont plus que jamais essentielles pour toute organisation, compte tenu de l'environnement de risque accru caractérisé par des attaques sophistiquées sur le plan de la cybersécurité, du besoin mondial pour des experts talentueux dans le domaine et de la numérisation accélérée des milieux de travail», a indiqué Thomas Birch, vice-président, Capital de risque et technologies à la CDPQ.

«Cet investissement supplémentaire permettra à eSentire de renforcer sa position de leader», a mentionné de son côté Cary Davis, directeur général de Warburg Pincus.

«Nous sommes ravis d'accueillir la CDPQ au sein de l'équipe d'eSentire et nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre nos partenariats avec Georgian et Warburg Pincus», a réagi Kerry Bailey, chef de la direction d'eSentire.

