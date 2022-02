COVID-19: le Québec enregistre 30 décès supplémentaires

Après une légère hausse des hospitalisations lundi, le Québec enregistre une nouvelle baisse mardi avec 34 lits en moins occupés dans les hôpitaux de la province.

Au total, ce sont 1742 Québécois atteints de la COVID-19 qui sont présentement à l’hôpital. De ce nombre, on compte 107 personnes aux soins intensifs, une diminution de 12 par rapport à la veille. Selon les plus récentes données, on déplore 30 décès supplémentaires portant le total de la province à 13 886 depuis le début de la pandémie.

Dans les 24 dernières heures, 1438 personnes ayant accès aux centres de dépistage ont obtenu un résultat positif à la COVID-19, tandis que 91 466 tests rapides ont été autodéclarés depuis la mise en place de la plateforme gouvernementale, le 25 janvier dernier. Parmi ces tests, 71 296 se sont révélés positifs, dont 554 au cours de la journée de lundi.

Le premier ministre du Québec, François Legault, tiendra un point de presse mardi à 14 h dans lequel il devrait annoncer de nouveaux assouplissements aux mesures sanitaires.

De l’autre côté de la rivière des Outaouais, l’Ontario a aussi enregistré une baisse des hospitalisations (1038, -26) alors qu’une personne a quitté les soins intensifs (319). Malheureusement, neuf Ontariens ont succombé à la maladie dans les 24 dernières heures.

Pour la journée de lundi, l’Ontario a enregistré 1282 nouvelles infections à la COVID-19 parmi les personnes ayant accès aux tests PCR.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 22 FÉVRIER 2022

913 901 personnes infectées (+1438)*

13 886 décès (+30)

1742 personnes hospitalisées

*101 entrées

*135 sorties

107 personnes aux soins intensifs

*8 entrées

*20 sorties

17 158 prélèvements réalisés;

91 466 tests rapides autodéclarés jusqu’à maintenant, dont 71 296 positifs: 554 déclarés pour la journée d’hier, dont 410 positifs.

* Le nombre de cas répertorié n’est pas représentatif de la situation puisque l’accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires.

NOMBRE DE CAS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent: 14 265

Saguenay-Lac-Saint-Jean: 23 738

Capitale-Nationale: 72 362

Mauricie et Centre-du-Québec: 47 728

Estrie: 41 280

Montréal: 279 273

Outaouais: 34 981

Abitibi-Témiscamingue: 7242

Côte-Nord: 5052

Nord-du-Québec: 978

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine: 5173

Chaudière-Appalaches: 51 309

Laval: 65 484

Lanaudière: 61 993

Laurentides: 68 182

Montérégie: 127 549

Nunavik: 2647

Terres-Cries-de-la-Baie-James: 2078

Inconnu: 4

Hors Québec: 2572

Ensemble du Québec: 913 901

DÉCÈS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 98

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 335

Capitale-Nationale : 1368

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 845

Estrie : 534

Montréal : 5297

Outaouais : 286

Abitibi-Témiscamingue : 58

Côte-Nord : 26

Nord-du-Québec : 2

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 53

Chaudière-Appalaches : 525

Laval : 1036

Lanaudière : 713

Laurentides : 691

Montérégie : 1995

Nunavik : 10

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 12

Inconnu : 0

Hors Québec : 2

Ensemble du Québec: 13 886

Situation au Canada :

Ontario : 1 090 101 cas (12 288 décès)

Québec : 913 901 cas (13 886 décès)

Alberta : 519 970 cas (3830 décès)

Colombie-Britannique : 343 631 cas (2786 décès)

Manitoba : 128 486 cas (1649 décès)

Saskatchewan : 123 258 cas (1012 décès)

Nouvelle-Écosse : 44 024 cas (188 décès)

Nouveau-Brunswick : 34 222 cas (298 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador : 21 307 cas (61 décès)

Île-du-Prince-Édouard : 11 492 cas (15 décès)

Territoires du Nord-Ouest : 8085 cas (18 décès)

Yukon : 3369 cas (20 décès)

Nunavut : 2391 cas (5 décès)

Canadiens rapatriés : 13 cas

Total : 3 244 623 cas (36 103 décès)

