Le réseau social de Donald Trump

Alors que Vladimir Poutine défie ouvertement l’Ukraine et ses alliés de l’OTAN, Donald Trump procède au lancement du réseau Truth Social, sa réponse aux réseaux sociaux qui l’ont écarté.

Si comme moi vous espériez télécharger l’application, vous savez maintenant que l’équipe de gestion doit régler quelques pépins plus ou moins importants avant d’être en mesure de répondre à demande.

Au-delà de ce lancement plus ou moins réussi, je vais assurément m’intéresser au développement de ce nouveau réseau. Après tout, Donald Trump est toujours un joueur influent en pleine année électorale, on lui prête toujours l’intention d’être candidat en 2024 et ses partisans se retrouvent aussi hors des frontières américaines, comme nous avons pu le constater lors des manifestations à Ottawa et Québec.

Qu’on soit partisan ou non du 45e président, son réseau social sera couru et on peut déjà se demander s’il sera en mesure de compétitionner dans un monde de géants. Truth Social s’inspire beaucoup de Twitter, mais ce dernier réseau ratisse plus large. Trump y était immensément populaire, mais il n’était qu’un gros joueur parmi d’autres.

AFP

Outre ses partisans ou les commentateurs politiques comme moi, combien de gens ajouteront cette application à la longue liste dont nous disposons déjà? Des législateurs conservateurs populaires comme Marjorie Taylor Greene s’y donnent rendez-vous, mais se limitera-t-on à faire de Truth Social une grande chambre d’écho?

Pour ma part, je m’intéresse tout particulièrement à l’encadrement de la liberté d’expression. Qui assurera la modération des échanges sur ce réseau? Après tout, Trump a accusé Twitter et Facebook de censure. Twitter et Facebook peuvent, et doivent, être critiqués et nous savons que leur bilan n’est pas sans taches, mais quelle place réservera-t-on à la critique sur Truht Social?

D’un côté, on peut s’interroger sur la tolérance à la critique, mais d’un autre, on peut également se questionner sur la possibilité que des conspirationnistes puissent y sévir. Comme Donald Trump est populaire au sein de l’extrême droite et qu’il a parfois fait des appels du pied à des regroupements extrémistes, les modérateurs sauront-ils limiter la propagation de discours haineux et les appels à la violence?

Depuis quelques années, des plateformes plus conservatrices comme Parler ou Getter ont offert une alternative aux Facebook et Twitter, mais leur succès est modeste. Quand on parvient à rallier 4 ou 6 millions d’usagers, c’est intéressant, probablement financièrement rentable, mais c’est une goutte d’eau dans l’océan quand on sait que les gros joueurs rejoignent des centaines de millions d’adeptes.

Bien sûr, ni Getter, ni Parler, ne comptent sur un atout majeur : la participation et la caution de Donald Trump. Ce dernier pourra profiter de la plateforme pour recommencer à s’adresser sans filtre à ses partisans et vous pouvez compter sur lui pour maximiser financièrement ses opérations.

Même battu et empêtré dans les démarches judiciaires, s’enfonçant toujours plus loin dans la désinformation et le mensonge, Trump continue à recueillir des contributions financières impressionnantes. Truth Social permettra d’augmenter les gains.

Un dernier angle d’analyse retiendra mon attention au fur et à mesure que la plateforme deviendra pleinement opérationnelle : le montage financier de toute l’opération. Certains des investisseurs ont un profil ombrageux et la SEC américaine (The Securities and Exchange Commission) se penche déjà sur le dossier.

Vous vous rappelez peut-être qu’une société coquille, Digital World Acquisition Corp., s’est associée à Trump Media and Technology Group. Cette association pavait la voie à une levée de fonds d’un milliard de dollars, une somme mirobolante digne des start-up les plus prometteuses.

Tout ça peut faire rêver, mais comme Donald Trump n’en serait pas ses premiers subterfuges et que nous en savons peu sur les investisseurs, on ne saurait se surprendre de possibles irrégularités. Là où il y a un Trump il y a souvent de la trumperie...