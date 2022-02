Legault appuie des sanctions d’Ottawa contre la Russie

Le premier ministre François Legault juge qu’Ottawa a raison de vouloir imposer des sanctions économiques contre la Russie, dans la foulée de l’envoi de troupes de «maintien de la paix» par le Kremlin dans des régions séparatistes de l’Ukraine.

«Moi j’appuie le gouvernement fédéral dans toutes les sanctions qu’on peut mettre en place contre la Russie. Ça n’a pas de bon sens que la Russie pense attaquer l’Ukraine», a commenté M. Legault mardi.

«C’est terrible en 2022 de penser qu’on pourrait avoir une guerre dans les prochains jours», a poursuivi le premier ministre du Québec en affirmant que son «cœur est avec évidemment le peuple d’Ukraine et on espère que ça va se régler de façon pacifique.»

Selon M. Legault, on trouve environ 40 000 Québécois d’origine ukrainienne dans la province.

Lundi soir, la ministre des Affaires internationales, Mélanie Joly, avait annoncé qu’Ottawa allait déployer de nouvelles sanctions économiques contre la Russie.

Cette sortie faisait suite à l’annonce du président russe Vladimir Poutine de la reconnaissance de l’indépendance des territoires séparatistes du Donetsk et de Lougansk, un geste qui a ulcéré les pays occidentaux et miné les efforts de négociations pour éviter une guerre ouverte entre la Russie et l’Ukraine.