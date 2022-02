Les jeunes adultes investissent pour assurer leur avenir

Les jeunes adultes de moins de 35 ans ont des objectifs à long terme et voient les placements comme un moyen de les atteindre, révèle un sondage de la Banque RBC publié lundi.

La pandémie a poussé de nombreux jeunes à investir dans des placements autogérés. Près de la moitié (48 %) des investisseurs autonomes âgés entre 18 et 34 ans affirment s’être lancés dans les deux dernières années, a indiqué le Sondage sur les jeunes investisseurs RBD Placements Direct 2022.

Par ailleurs, plusieurs jeunes croient que leurs parents sous-estiment leurs connaissances en placement, mais reconnaissent ne pas tout savoir sur le sujet.

«Même si de nombreux jeunes Canadiens ont rejoint la communauté des investisseurs autonomes, de fausses idées continuent de circuler à leur sujet. D’après les réponses recueillies lors du sondage, ils n’investissent pas tous à court terme pour obtenir des gains instantanés. Ils font des placements à long terme», a noté Lori Darlington, présidente et chef de la direction, RBC Placements en Direct. Cette dernière ajoute que près de la moitié de ses clients ayant adhéré aux services de courtage en ligne depuis le début de la pandémie ont moins de 35 ans. «Ce changement générationnel devrait se poursuivre selon nous, étant donné que de plus en plus de jeunes cherchent à prendre leur avenir financier en main», a-t-elle ajouté.

Les données du sondage ont ainsi révélé que les jeunes prennent du temps pour choisir leur placement (77 %) et qu’ils aiment faire des recherches pour baser leurs décisions sur ces renseignements recueillis (87 %). Pour 87 % d’entre eux, les placements autogérés sont importants dans l’atteinte de leurs objectifs financiers à long terme. Les investissements favoriseraient aussi leur sécurité financière, estime 86 % des personnes sondées.

«Nous avons été ravis de découvrir que beaucoup de jeunes adultes veulent en apprendre plus sur les placements», a mentionné Mme Darlington.