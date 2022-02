Message à un homme impuissant

Je lisais ce matin la lettre signée « Un mauvais amant », écrite par cet homme qui vous racontait combien son impuissance sexuelle le menait au désespoir. À ce pauvre homme, qui pense n’avoir plus aucun ressort, je voudrais dire que mon amoureux vit avec le diabète depuis de nombreuses années, et qu’il compose depuis aussi longtemps avec l’impuissance. Malgré cela, nous avons une vie sexuelle bien remplie et satisfaisante.

Pour l’information de ce monsieur, il existe un médicament qui redonne la puissance sexuelle et qui s’appelle Caverject. Ça consiste à donner une petite injection à la base du pénis, dans le corps caverneux, à procéder ensuite à un doux massage pour faire naître une érection qui durera une couple d’heures. C’est certain qu’une piqûre ce n’est pas plaisant, mais mon chum affir-me que ce n’est rien comparé au plaisir qu’on en tire ensuite tous les deux. Maintenant qu’on a intégré la piqûre à nos jeux sexuels, je vous jure que ce n’est plus un problème.

Une femme très satisfaite sexuellement

Je conçois que pour plusieurs, ce procédé puisse demander une certaine adaptation. Mais quand le but recherché en est un de plaisir partagé, les difficultés de parcours perdent de leur importance.