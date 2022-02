Osheaga confirme son retour cet été

Le déconfinement annoncé par le gouvernement Legault pour la mi-mars a permis à l’organisation du festival Osheaga d’aller de l’avant avec sa 15e édition, qui se tiendra du 29 au 31 juillet au parc Jean-Drapeau.

C’est mercredi matin, à 8 h, que le festival dévoilera sa programmation complète. Déjà, on sait que les têtes d’affiche seront les Foo Fighters, A$AP Rocky et Dua Lipa.

Près d’une centaine de groupes prendront part à cette édition anniversaire que le promoteur evenko espère présenter depuis déjà trois ans.

« Le timing [pour annoncer les allègements dans les mesures sanitaires] était important, dit le programmateur et fondateur d’Osheaga, Nick Farkas. La confiance est revenue. Nous n’avons aucun artiste qui a décidé de ne plus venir à cause de l’incertitude [des derniers mois]. »

Pour marquer ce 15e anniversaire, l’équipe d’Osheaga a voulu concocter une programmation très variée. « Il y a du rock, de la pop, du hip-hop, toutes sortes de styles, mentionne Nick Farkas. On a une belle quantité d’artistes uniques et intéressants ».

Festivaliers patients

Environ 9000 festivaliers qui s’étaient procuré des passes pour l’édition annulée de 2020 ont décidé de les conserver.

« C’est impressionnant, dit Nick Farkas. On l’a vu aussi avec [les festivals] ÎleSoniq et Lasso. Ça m’encourage beaucoup. D’attendre aussi longtemps sans savoir le lineup... Pour moi, c’est du monde qui veut vraiment y aller. »

Même si 60 % des festivaliers proviennent de l’extérieur du Québec, Osheaga a toujours souhaité présenter quelques artistes d’ici durant son week-end. La 15e édition ne fera pas exception.

« C’est super important depuis le début de mettre un peu d’emphase sur des artistes québécois et canadiens, dit Nick Farkas. Depuis des années, on voit la réaction des gens qui ne connaissaient aucun de nos artistes et qui ont fini par être des fans. »