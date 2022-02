Québec crée un fonds de 100 millions $ pour accompagner les innovateurs

Québec injecte 100 millions $ dans un fonds d’investissement pour aider les inventeurs d’ici à commercialiser leurs innovations issues de la recherche publique.

Surnommé Eurêka, ce fond sera géré par Investissement Québec qui collaborera étroitement avec Axelys, la société de développement et de transfert d’innovations du Québec, a annoncé mardi le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon.

Il vise, entre autres, à stimuler la commercialisation des innovations provenant de la recherche publique par l’investissement dans de nouvelles entreprises technologiques et à attirer d’autres investisseurs au stade du pré amorçage.

«En investissant dans les premières étapes de la vie de ces entreprises et en attirant des investisseurs privés, le fonds Eurêka nous permettra d’accompagner nos innovations du laboratoire au marché. Nous contribuerons à l’émergence de plus de jeunes pousses innovantes et au rayonnement de nos produits et de notre savoir-faire partout dans le monde», s’est réjoui le ministre Pierre Fitzgibbon.

Doté d’une capitalisation de 100 millions $, le fonds Eurékà aura une durée de vie de vingt ans.