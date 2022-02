Rapport du BIG: la Ville n’a rien à se reprocher selon Valérie Plante

Au lendemain de la parution d’un rapport du Bureau de l’inspectrice générale (BIG) de Montréal qui blâmait sévèrement la STM, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, estime que la Ville n’a rien à se reprocher.

• À lire aussi: L’inspectrice générale de Montréal blâme le géant Pomerleau

«Il est important de savoir que le rapport du BIG est pris très au sérieux, non seulement par la STM, mais par la Ville de Montréal. La ville n’a absolument rien à se reprocher dans tout le processus», a déclaré la mairesse Valérie Plante, au cours d’une séance du conseil municipal, mardi.

Elle réagissait à une critique du chef de l’opposition, Aref Salem, qui estime que la situation n’aurait pas eu lieu si l’administration Plante «n’avait pas imposé à la STM un échéancier aussi serré dans la réalisation de son projet d’abriter les 300 autobus hybrides, une promesse phare».

M. Salem ajoute que les conclusions du BIG sont «troublantes», et que les actions de la STM «peuvent décourager les entreprises à présenter des soumissions».

Rappelons que lundi, le rapport du BIG indiquait que la STM a «dirigé» un processus de soumission l’entreprise Pomerleau pour un chantier du nouveau garage d’autobus. Une faute qui aurait justifié une résiliation du contrat, selon l’inspectrice générale.

«Je tiens à rappeler que la STM s’est dite très ouverte à regarder et à collaborer avec la vérificatrice générale, et ça pour moi, c’est une excellente nouvelle», a indiqué Mme Plante, ajoutant qu’elle regardera le rapport avec «attention».