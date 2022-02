Retrait du masque en classe: «J’espère que ça va bien aller»

Il est difficile de savoir si le retrait du masque dans les écoles dès le mois de mars est précipité, estime le Dr Olivier Drouin, pédiatre à l’hôpital Sainte-Justine.

«Si on est vraiment rendus là, c’est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les choses évoluent dans la bonne direction», a-t-il mentionné en entrevue avec Mario Dumont alors qu’il faisait part de ses inquiétudes.

Toutefois, le retrait du masque arrive en même temps que l’allègement de nombreuses restrictions sanitaires.

«Il ne restait presque plus rien à la mi-mars à part le masque et le VaxiCode. On enlève le masque [dans les écoles] en plus. Ça va faire beaucoup de mesures qui partent en même temps. J’espère que ça va bien aller», a expliqué le Dr Drouin.

Sa préoccupation vient notamment du fait qu’actuellement, au Québec, il est très difficile de connaître le portrait réel de la pandémie.

«Notre seul indicateur actuellement, ce sont les hospitalisations qui sont en baisse, mais si l’on regarde depuis le début de la pandémie, on est au plus haut niveau par rapport à la première, deuxième, troisième vague. Ça s’améliore, mais j’espère juste qu’on n’aura pas besoin de revenir sur nos paroles», a-t-il détaillé.

À compter du 7 mars, les élèves des écoles primaires et secondaires n’auront plus à porter le masque en classe, a annoncé mardi François Legault.

La date du 7 mars coïncidera avec le retour de la relâche dans la plupart des régions du Québec, incluant notamment Montréal, l’Outaouais, l’Abitibi, le Saguenay–Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord.

Toutefois, à Laval, à Québec et en Chaudière-Appalaches, jusque dans le Bas-du-Fleuve, puisque les élèves ont leur relâche une semaine plus tard, ils profiteront de l’allègement à compter du 14 mars.

Ce nouvel allègement sanitaire ne concernerait que les élèves du primaire et du secondaire, qui sont nombreux à avoir combattu le virus pendant la cinquième vague, leur procurant une certaine immunité.