Saison des impôts: l’organisation, c’est payant!

La pandémie a ébranlé et affecté les finances de plusieurs personnes et familles. Résultat? Depuis bientôt deux ans, de nouvelles réalités fiscales et des nuages de confusion s’invitent dans nos rapports d’impôt. Comment avoir tout en main pour profiter de votre déclaration de revenus?

Premier objectif: alléger votre esprit! Avec raison, les documents et les étapes menant à l’envoi de votre déclaration de revenus s’apparentent parfois à une course à obstacles.

En effet, la situation peut vite devenir hors de contrôle si vous ne classez pas vos documents au courant de l’année et que vous tentez à la dernière minute de retrouver et de consolider votre historique.

L’organisation n’est pas un talent naturel? Voici quelques bonnes habitudes qui vous feront passer de meilleures nuits fiscales.

Pensez à l’intérieur de la boîte

Getty Images/iStockphoto

Que ce soit une boîte à souliers, un classeur rudimentaire en plastique ou la traditionnelle filière en métal, développez la discipline de consigner au fur et à mesure, dans ce même endroit, tous les documents nécessaires pour produire votre déclaration de revenus.

Accès visuel rapide

Getty Images

Ce dossier doit être aisément visible et accessible pour faciliter votre discipline. Si votre système de classement est trop loin ou difficile à atteindre, il est probable que certains reçus, feuillets ou factures ne s’y rendent jamais. Or, ce manque de discipline équivaut à jeter de l’argent dans la poubelle. En avez-vous les moyens?

Prenez des notes

Getty Images

N’hésitez pas à noter sur vos reçus la nature de la dépense pour ainsi vous rappeler à quoi ils se rapportent plusieurs mois plus tard.

Affinez vos stratégies de courriel

Getty Images/iStockphoto

Si vous récoltez vos reçus par courrier électronique, classez-les immédiatement afin qu’ils ne se perdent pas dans votre boîte de réception. À cet effet, en plus d’enregistrer les pièces jointes dans vos dossiers, vous pourriez ouvrir un sous-dossier dans votre boîte courriel nommée «Impôts», puis y glisser et archiver ces courriels.

Prenez des photos

Getty Images

Vous n’aimez pas le papier? Numérisez ou prenez des photos de vos documents (T4, feuillets fiscaux, reçus, dépenses ou frais potentiellement déductibles) tout au long de l’année.

Transférez ensuite ces fichiers dans un dossier numérique, par exemple nommé «Rapport d’impôt», où vous pourrez enregistrer l’ensemble de votre documentation. En plus d’être rapidement accessible, vous pourrez au besoin partager son contenu.

Cette discipline peut valoir son pesant d’or, en plus d’alléger votre esprit au moment de faire votre déclaration.

Avez-vous le luxe d’attendre?

Getty Images

Si vous êtes admissible à un remboursement, vous pourrez en profiter plus vite, par exemple pour épargner, réduire vos dettes ou réaliser un projet.

Bien sûr, si vous devez payer de l’impôt, c’est encore plus crucial de transmettre votre déclaration avant le 2 mai pour éviter d’ajouter des pénalités financières à des montants que vous devez déjà rembourser. Payer par-dessus vos paiements, c’est inutile!

Y compris si vous êtes travailleur autonome, et ce, même si vous avez jusqu’au 15 juin pour envoyer votre déclaration de revenus.

