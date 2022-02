Ukraine: Moscou «prête» toujours aux négociations avec Blinken (diplomatie russe)

La Russie a assuré mardi être toujours «prête» aux négociations avec le secrétaire d'État américain Antony Blinken, qui doit rencontrer jeudi à Genève son homologue russe Sergueï Lavrov, après la reconnaissance par Moscou des régions séparatistes ukrainiennes prorusses.

«Même aux moments les plus difficiles... nous disons: nous sommes prêts au processus de négociations, c'est pourquoi notre position est restée la même (...). Nous sommes toujours pour l'utilisation de la diplomatie», a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, dans des commentaires diffusés sur Youtube.

Le président russe Vladimir Poutine a reconnu lundi l'indépendance des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk (DNR et LNR), régions séparatistes ukrainiennes prorusses, et ordonné aux troupes russes d'entrer dans ces territoires, en défiant les Occidentaux dont les relations avec Moscou traversent la pire crise depuis la fin de la Guerre froide en raison de la situation autour de l'Ukraine.

Peu avant cette décision du maître du Kremlin, dénoncée aussitôt par Kiev et les Occidentaux, M. Lavrov a annoncé qu'il allait s'entretenir avec M. Blinken jeudi à Genève pour tenter de désamorcer la crise russo-occidentale.