Un programme parascolaire de baseball pour les 12-18 ans

Les jeunes de 12 à 18 ans pourront profiter du premier programme parascolaire de baseball à Trois-Rivières. Les intéressés de l'École secondaire Les Pionniers et du Séminaire St-Joseph iront s'entraîner dans les locaux de l'Académie les Aigles.

L'intérêt pour le sport est grandissant dans la ville, a souligné le président de l'Académie les Aigles, Pascal Boislard.

Ce nouveau projet permettra à de nombreux jeunes de se perfectionner ou de découvrir le sport.

Les directions des deux écoles ont sauté à pieds joints dans le projet. Pour le Séminaire St-Joseph, c'est entre autres la proximité des locaux qui a intéressé le directeur, Dany Dallaire.

«Les élèves finissent leur journée scolaire et ils peuvent venir ici à pied par la suite. Le programme, les installations, c’est quelque chose qui rejoint vraiment vers où on veut aller avec nos élèves. C’est le développement global de l’enfant et le développement global de l’athlète», a exprimé M. Dallaire.

De son côté, le directeur adjoint de l’école Les Pionniers a été charmé par la qualité des installations et le volet communautaire. «On va préparer la relève d’entraîneurs. Ils vont être obligés de s’impliquer dans l’académie, et ça, ça nous a beaucoup attirés.»

En plus du baseball, le programme comprend trois volets. Les professionnels de l'académie visent les saines habitudes de vie, le développement de l'autonomie et la responsabilisation des athlètes.

Un complément au sport pour le futur des jeunes

L'une des particularités, c'est que les adolescents peuvent s'inscrire pour toute l'année, ou encore, choisir l'une des trois périodes de quatre mois d'entraînement proposée. Chacune prévoit le développement de différentes compétences au courant de l'année.

«On cherche à adapter l’athlète dans son environnement annuel. L’automne va servir à au hors-saison. L’entraînement physique est un peu plus intense. Le volume de baseball s’ajuste en fonction. Plus qu’on arrive vers l’été, plus que le baseball est présent, moins que l’entraînement l’est et après ça, à l’été, on est dans le maintien», a expliqué le kinésiologue et responsable du programme, Jean-Philippe Martin.

L'Entrepôt du Baseball, LANEC Solutions Web et le Temps d'une Pinte sont aussi derrière le projet. Les entreprises ont le mandat d'intégrer les jeunes au marché du travail. La conciliation travail-sport-études devrait être facilitée pour les adolescents qui seront encadrés par leur employeur.

«On sait que ces jeunes-là ont déjà des qualités acquises comme le travail d’équipe, qui est super important en entreprise, la motivation, atteindre des buts», a énuméré le directeur des ventes de la microbrasserie le Temps d’une Pinte, Sébastien Bourassa.

«On veut que ça soit vraiment complémentaire, que ça soit comme un environnement en soi», a ajouté M. Martin.

Les jeunes athlètes seront également accompagnés par différents intervenants tout au long de leur entraînement. Psychologues sportifs, nutritionnistes, médecins et même policiers seront mis à l'œuvre.

«On veut aussi amener d’autres connaissances à nos jeunes comme d’autres corps de métier qui sortent du champ de l’activité physique, mais qui vont apporter des connaissances super importantes à nos jeunes», a soutenu le thérapeute sportif et responsable du programme, Karl Gosselin.

Grâce à une campagne de sociofinancement, l'Académie les Aigles a amassé 112 520 $ pour que les jeunes puissent pratiquer leur sport tout en poursuivant leurs études.

La première période de quatre mois débute le 31 mars. Les suivantes sont prévues pour la fin juillet et novembre 2022.

