DESLAURIERS, Isabelle



De Sainte-Anne-des-Plaines, le 17 janvier 2022, à l'âge de 42 ans, est décédée Mme Isabelle Deslauriers.Elle laisse dans le deuil ses parents feu Janice Carter et Gilles Deslauriers, sa soeur Caroline, ainsi que d'autres parents et amis.Selon ses volontés, elle fut incinérée. La famille accueillera parents et amis le vendredi 25 février de 14:00 à 17:00 et de 19:00 à 22h00 ainsi que samedi 26 février de 9:00 à 10:30 à la :SAINTE-ANNE-DES-PLAINES, J5N 3L6maisonfunerairegroulx.comLes funérailles seront célébrées le samedi 26 février à 11:00 à l'église Saint-Joachim de la Plaine.En raison de la situation actuelle, l'accès pour les visites à la Maison Funéraire Groulx se fera par le columbarium à l'arrière de la maison funéraire, afin que l'on puisse respecter les recommandations de la santé publique. Merci de votre compréhension.