BRUNEAU, Robert



Au soir du 9 février 2022 à Mont-Laurier, est décédé paisiblement, à l'âge de 88 ans, Monsieur Robert Bruneau, fils de feu Henri Bruneau et de feu Parmélia Fafard, époux de madame Françoise Guénette.Outre son épouse, Monsieur Bruneau laisse dans le deuil sa soeur Yvette, ses enfants Sylvie (Angelo), Johanne (Josip) et François (Marie-Claude); les enfants de son épouse Josée, Louise et Francis (Geneviève); et ses petits-enfants Hugo, Anne-Sophie, Thierry, Colin et Alexis.Il laisse également dans le deuil les petits-enfants de son épouse Raphaël, Sabrina, Mathieu, Dereck, Justin, Jasmine et Camille, ainsi que ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces et de nombreux amis.Une célébration de sa vie aura lieu à La Minerve, à une date ultérieure.En mémoire de monsieur Bruneau et en guise de sympathie, la famille vous propose de faire un don à la fondation du centre hospitalier de Mont-Laurier.Laduà qui la direction des funérailles a été confiée, offre à la famille éprouvée ses plus sincères condoléances.