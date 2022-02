MURPHY, John



À l'Hôpital de Verdun, le 13 février 2022, à l'âge de 92 ans, est décédé Monsieur John Murphy, époux de feu Thérèse Côté.Il laisse dans le deuil ses filles Patricia (Richard), Lynn (Peter) et Wendy (Alain), ainsi que plusieurs belles-soeurs et beaux-frères, neveux et nièces.La famille recevra les condoléances le dimanche 27 février 2022 de 13:00 à 18:00, ainsi que le lundi le 28 février 2022 dès 9:00 au complexe funéraire :Les funérailles seront célébrées le lundi le 28 février 2022 à 11h00 à l'Église St-Nazaire, 111, avenue Bélanger, LaSalle.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Verdun pour leur soutien et les bons soins prodigués.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du rein en sa mémoire.