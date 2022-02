ST-PIERRE, Roger



27 novembre 1941 - 17 février 2022Est décédé le jeudi 17 février 2022, à Dollard-des-Ormeaux, à l'âge de 80 ans, M. Roger St-Pierre.Prédécédé par sa conjointe Ghislaine Mathieu, il laisse dans le deuil ses enfants Pascale St-Pierre (Michaël Moutillet), Caroline St-Pierre (Danny Dumas) et Julie St-Pierre (Sylvain Asselin); ses petits-enfants Margot Moutillet (Maël Filippi), Philippe Moutillet et Jasmine Dumas; ses soeurs Denise Fecteau (feu Gilles Fecteau) et Pauline Desrosiers (feu Guy Desrosiers), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 25 février 2022, de 14h30 à 15h30, à la:Étant donné les mesures sanitaires effectives, un maximum de 50 visiteurs à la fois sera admis dans la salle de visites.Dans les circonstances de la pandémie, une cérémonie privée pour la famille aura lieu à 15h30.En sa mémoire, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.