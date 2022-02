POIRIER, Gaëtan



À Saint-Jérôme, le 17 février 2022, est décédé M. Gaëtan Poirier, à l'âge de 67 ans.Il laisse dans le deuil, sa conjointe Rachel Fréchette, sa belle-fille Mélanie, plusieurs parents et amis.Une célébration de sa vie sera organisée ultérieurement.La famille souhaite remercier les employés du CHSLD Saint-Jérôme, ses accompagnateurs et ses aidants pour leurs soins et leur dévouement.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à Société Alzheimer Laurentides.