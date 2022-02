SAUVÉ, Thérèse (née Germain)



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Thérèse Germain, survenu le 24 janvier 2022, à l'âge de 81 ans. Elle était l'épouse de M. Jacques Sauvé.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Johanne), Madeleine (Pierre) et Donald (Marie-Pier), ses petits-enfants, ses arrière-petites-filles, son frère Paul, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 26 février à partir de 14h à la :Une cérémonie sera célébrée à 16h. Pour celles et ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à voir en direct ou en rediffusion la célébration en consultant le :Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Pierre-Boucher.La famille tient à remercier l'équipe des soins de l'hôpital Charles-Lemoyne.