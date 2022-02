Apprendre à se mêler de ses affaires

Je suis une grand-mère de 88 ans. Je vis encore dans la maison où j’ai élevé mes trois enfants, malgré le décès de leur père, il y a cinq ans. Depuis un peu plus d’un an, soit depuis que j’ai revu mon mandat en cas d’inaptitude pour y mettre son nom, mon aînée, poussée par son mari, s’est mis en tête que je devrais vendre ma résidence pour m’installer en maison de retraite. Je n’ai pas envie de me retrouver dans un lieu anonyme où mes seuls loisirs seraient le bridge et le placotage, et où je devrais prendre mes repas dans une salle commune avec toujours le même monde. Ça me tente d’autant moins que j’adore voir à mon ordinaire, et que ma médecin de famille m’assure que je suis très en forme pour mon âge.

Je ne sais plus quoi lui dire pour qu’elle cesse son harcèlement. Vous n’imaginez pas la punition que ce fut de passer une soirée entière avec elle, son mari, leur fils et sa blonde, à me faire chanter la rengaine du grand intérêt que j’aurais à me laisser dorloter pour le reste de mes jours sans avoir à m’occuper de quoi que ce soit.

Je n’ose pas en parler à mon fils et à mon autre fille de peur qu’ils s’échappent devant mon aînée et lui fassent comprendre que son insistance me pèse et que j’aimerais qu’elle cesse. Pensez-vous qu’elle peut me forcer à vendre, maintenant que je l’ai désignée comme mandataire ?

Vieille, mais loin d’être grabataire

Vous savez que vous pouvez changer de mandataire en tout temps, dans la mesure où vous êtes en état de le faire comme maintenant. L’important étant de nommer quelqu’un en qui vous avez pleinement confiance. Mais votre mandataire, quel qu’il soit, ne peut rien exiger de vous, dans la mesure où vous êtes en état de voir à vos affaires. Personne ne peut vous forcer à vendre, tant et aussi longtemps que vous ne le voulez pas vous-même. Pas plus qu’on ne peut vous retirer la gérance de vos biens et de votre personne, tant et aussi longtemps que deux médecins n’ont pas déclaré unanimement que vous êtes devenue inapte à gérer vos affaires et votre personne. Si vous persistez à maintenir votre aînée comme mandataire et qu’elle poursuit ses pressions, vous devrez peut-être vous résigner à en informer vos deux autres enfants, de manière à la forcer à calmer ses ardeurs.