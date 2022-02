Aviation: un consortium pour gagner la bataille du kérosène «vert»

Une nouvelle organisation a été mise en place pour accélérer le développement des carburants d’aviation durables et rendre le secteur compétitif dans la transition vers la carboneutralité.

Le Conseil canadien des carburants d’aviation durables (C-SAF), lancé mercredi, regroupe un consortium de 60 compagnies aériennes opérant au Canada, nationales, mais aussi étrangères, ainsi que des aéroports, des acteurs financiers et la communauté universitaire.

L’organisme qui ambitionne de faciliter la production et l’approvisionnement de ce carburant vert sera l’interlocuteur du gouvernement et des parties prenantes dans la stratégie de doter le Canada d’un marché profitable et durable des SAF.

«La décarbonation de l'aviation canadienne passe par la collaboration entre l'industrie, les gouvernements, les scientifiques et les compagnies aériennes. Le C-SAF offre cet espace de dialogue commun afin de faciliter les échanges pour diminuer les émissions de GES de l'aviation», a indiqué Geoff Tauvette, directeur général de C-SAF.

Les carburants d’aviation durables permettraient de réduire jusqu’à 80 % les émissions de gaz à effet de serre, selon la nouvelle organisation, qui met en valeur leur utilisation immédiate sans modification significative des appareils ou des infrastructures d’approvisionnement.

Le secteur de l’aviation étant le plus difficile à décarboner, le Conseil estime nécessaire de mettre en place des politiques publiques cohérentes pour encourager la commercialisation et l’utilisation des carburants d’aviation durable à large échelle.

Les nouveaux carburants coûtent huit fois plus cher que le kérosène traditionnel et ne sont pas produits en quantité importante au Canada et leur importation demeure limitée, selon l’organisme.

«Nous souhaitons promouvoir et mettre en place des politiques publiques appropriées pour répondre aux besoins de l'aviation quant à l'approvisionnement en carburant d'aviation durable, fait au Canada et à un prix abordable», a plaidé M. Tauvette.

«Cette initiative aidera le Canada à atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050 et constitue un pas dans la bonne direction pour l'industrie de l'aviation», a ajouté le ministre des Transports Omar Alghabra.

