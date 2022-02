CH : une première en plus de trois ans?

Le Canadien de Montréal tentera de résoudre l’énigme que représente à ses yeux les Sabres de Buffalo, mercredi au Centre Bell, et s’il y parvient, il savourera un quatrième triomphe consécutif, un fait d’armes qu’il n’a pas accompli en saison régulière depuis plus de trois ans.

Effectivement, la dernière séquence de quatre gains du Tricolore au cours d’une campagne a été réalisée entre les 12 et 18 janvier 2019; en dépit de cet exploit et de ses 96 points à la fin du calendrier, l’équipe n’avait pu se qualifier en séries. Cette fois, les éliminatoires lui sont inaccessibles, mais un autre gain permettrait de prolonger la lune de miel Martin St-Louis. L’entraîneur-chef intérimaire a contribué à sa façon à donner plus d’entrain à ses ouailles, notamment Cole Caufield.

D’ailleurs, le numéro 22 a totalisé trois buts et autant de mentions d’aide à ses trois dernières sorties. Au cours de ses cinq plus récentes rencontres, il a décoché 13 tirs. Pour sa part, Nick Suzuki a inscrit une aide dans chacun des matchs de dimanche et lundi.

La formation montréalaise a subi trois défaites en autant d’occasions aux mains des Sabres cette année, même si Buffalo compte seulement 16 victoires en 51 affrontements. Lors du rendez-vous du 13 février, les hommes du pilote Don Granato l’avaient emporté 5 à 3 grâce au quadruplé de l’attaquant Jeff Skinner.

Le Canadien doit s’entraîner à Brossard vers 10 h 30.

