«Téléjournal week-end»: Claudine Bourbonnais remplace officiellement Pascale Nadeau

Un an après le départ de Pascale Nadeau, le Téléjournal week-end a une nouvelle cheffe d’antenne officielle et c’est la journaliste Claudine Bourbonnais qui a décroché ce poste qu’elle occupait depuis des mois sur une base intérimaire.

Mme Bourbonnais, qui a commencé sa carrière à la radio à Edmonton, en 1990, œuvre à RDI depuis 1995 et elle a été à la barre du Téléjournal midi week-end de 2005 à 2021.

Pascale Nadeau a été cheffe d’antenne du Téléjournal week-end pendant 12 ans et elle a fait de la télévision pendant 38 ans. Elle a pris sa retraite l’an dernier après avoir été suspendue sans solde, au mois de février, à la suite d’une plainte formulée par un employé qui lui reprochait des propos qu’elle aurait tenus l’année précédente.

Mme Nadeau n’est pas revenue à la barre du bulletin d’information après sa suspension et le diffuseur public a annoncé sa retraite à la fin de l’été dernier.

Dans une lettre partagée le 18 août dernier dans Le Soleil, Pascale Nadeau, qui est la fille du regretté journaliste Pierre Nadeau, n’a pas caché son amertume.

«Avec cette enquête, Radio-Canada s'est attaquée à mon intégrité. En me sanctionnant de la sorte, sur la base d'une dénonciation anonyme faite au nom d'une tierce personne et sur la base d'une enquête qui ne parvenait à aucune conclusion franche, elle a piétiné ses propres principes d'éthique et de rigueur journalistique qu'elle continue de brandir fièrement comme étendard», a écrit Mme Nadeau dans sa lettre.

«Je ne demandais pour revenir au travail qu'une simple excuse et le retrait de cette tache à mon dossier. Rien de plus. Mais Radio-Canada ne s'excuse pas. Je suis une femme de principe, fière et intègre. On s'est attaqué à cela et du même coup, on a sali mon nom, que je porte fièrement, et celui de mes parents, qui ont contribué, entre autres, à donner à Radio-Canada ses lettres de noblesse», a-t-elle conclu dans sa lettre.

Cette affaire est toujours en arbitrage.

