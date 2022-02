Comment choisir le meilleur avocat en droit du travail pour votre dossier?

Le droit du travail est complexe. Les enjeux sont majeurs, les notions sont pointues et trouver la personne la plus habile à nous épauler dans un dossier peut représenter un vrai défi.

Nous avons demandé à un expert dans le domaine, Me Jérémy Little, de la firme OLS Avocats, de nous donner des conseils sur la manière de trouver le meilleur avocat en droit du travail pour son dossier.

D’abord, Me Little mentionne que le meilleur choix dépendra de la nature du dossier, de la sous-spécialisation qu’elle implique, du type du dossier, de ses circonstances et de ses enjeux.

Le meilleur avocat pour un certain type de dossier ne sera forcément pas le meilleur pour un dossier qui serait complètement différent. Néanmoins, voici quelques astuces de la part de Me Little.

Trouver un avocat spécialisé en droit du travail

Les enjeux en droit du travail sont souvent majeurs. La spécialisation est un outil clé pour qu’un professionnel puisse prodiguer les conseils les plus utiles à son client, et ce, d’une manière efficace.

Si un avocat connaît de façon experte les lois, les notions et les jurisprudences applicables, il pourra rapidement fournir des conseils de qualité.

Ainsi, le client ne perdra pas du temps et de l’énergie à attendre que de longues recherches soient effectuées afin que l’avocat puisse parfaire ses connaissances sur des concepts déjà connus.

L’avantage pour le client est que ce dernier offrira plus rapidement des conseils pertinents. Mais cela ne signifie pas que des avocats qui ne sont pas spécialistes sont incapables de défendre un dossier. Au contraire!

Cependant, de façon générale, des avocats non spécialisés n’auront évidemment pas la même expertise en droit du travail que des avocats spécialisés.

Trouver un avocat qui se spécialise dans la sous-spécialisation requise

Le droit du travail est extrêmement vaste et inclut plusieurs sous-spécialisations, comme le droit du travail pour cadres et dirigeants (ex. des dossiers de congédiement de cadres), des accidents du travail et les lésions professionnelles, les rapports collectifs au travail (ex. relations entre des employeurs et des syndicats) et les régimes de retraite et les avantages sociaux (Pensions and Benefits en anglais).

Chacune de ces sous-spécialisations comporte des enjeux et des procédures à suivre très différentes. Par exemple, dans un dossier de congédiement de cadres, les procédures à suivre diffèrent énormément de celles d’un dossier d’accident du travail.

Les méthodes à suivre, les enjeux, les procédures et les délais applicables varient énormément selon la sous-spécialisation du droit du travail en question.

Trouver un avocat qui a une importante expérience avec le type de dossier concerné

Une sous-spécialisation particulière peut quand même représenter des dossiers de types très différents. Par exemple, en matière de rapports collectifs du travail, l’arbitrage d’un grief serait un dossier très distinct de la négociation d’une convention collective.

Souvent, un avocat qui serait un excellent choix pour l’un pourrait avoir beaucoup moins d’expérience dans l’autre. En matière de congédiement de cadres et de gestionnaires, on retrouve un vaste éventail de dossiers tels que la négociation des indemnités de départ, les cas de congédiement pour faute grave, le congédiement sans cause, le harcèlement et les dossiers de congédiement déguisé.

Un avocat avec de l’expérience dans un type de dossier en particulier aura souvent des connaissances très pointues sur les enjeux et sur les meilleures démarches à suivre pour se donner de meilleures chances d'obtenir un résultat favorable dans ce type de dossier.

Il faut noter qu’un avocat en droit du travail aura souvent de l’expérience significative dans plusieurs types de dossiers, surtout s’ils sont tous liés à une seule et même sous-spécialisation.

Trouver un avocat qui sera franc et honnête

Parfois, s’il n’y a pas assez d’éléments dans un dossier, le meilleur conseil qu’on pourrait recevoir serait de ne pas poursuivre la cause.

D’autres fois, malgré un dossier potentiel, le résultat pourrait ne pas valoir les investissements en temps et en énergie qui seraient requis. Un avocat franc et honnête est votre meilleur allié pour éviter de telles batailles perdantes.

Trouver un avocat qui est axé sur des solutions pratiques

Dans la pratique du droit – surtout en droit du travail –, le but ultime est d'obtenir un bon dénouement. Pour y arriver, il est de mise que l’avocat se concentre sur la meilleure stratégie à mettre en œuvre pour obtenir le meilleur résultat, et ce, le plus efficacement possible.

Selon Me Little, passer des heures à élaborer des conseils théoriques n’a pas une très grande valeur, puisqu’il ne permettra pas au client de résoudre son problème. En effet, ce qui aurait pu ou aurait dû arriver demeure très théorique et n’est pas d’une grande pertinence.

Ce qui compte: avoir un procureur qui concevra et mettra en œuvre les étapes nécessaires pour vous donner les meilleures chances de résoudre le dossier en votre faveur, et ce, le plus rapidement possible. Ce principe doit être la pierre angulaire et le but ultime d’un(e) procureur(e) qui entreprend votre dossier.