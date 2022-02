Comment se dépayser non loin de chez soi : partez naviguer !

Casser la routine, prendre le temps de se relaxer ou de se reconnecter à la nature n’exige pas nécessairement de réserver des billets pour une destination exotique. Les voies navigables du Québec vous offrent tout cela, et ce, dans le confort de votre bateau!

Un peu à l’instar des véhicules récréatifs, les bateaux de plaisance permettent de voyager, de découvrir de nouveaux endroits et même de s’y loger, tout à la fois. Dépendamment du type d’embarcation que vous possédez, il existe plusieurs circuits nautiques où vous aventurer et faire quelques arrêts sympathiques.

Une journée aux multiples activités

Vous cherchez un trajet aller-retour facilement réalisable en une journée? Sachez qu’il y a plein d’endroits à visiter en descendant le fleuve Saint-Laurent, en partant de Montréal. Entre autres :

· Îles de Boucherville : passez à travers les îles pour y admirer la faune et la flore. L’endroit est aussi le sanctuaire d’au moins 240 espèces d’oiseaux.

· Varennes : à cette hauteur, le chenal sud du fleuve Saint-Laurent est parfait pour y pratiquer le wakeboard ou le ski nautique.

· Contrecœur : un autre endroit pour apprécier la nature est la Réserve nationale de faune (RNF) des îles de Contrecœur. Celle-ci est constituée de 22 îlots, où l’on trouve notamment des pygargues à tête blanche et des grands hérons.

· Sorel-Tracy : le trajet vous a donné faim? Faites un arrêt à la Halte des 103 îles pour y casser la croûte avant d’entamer le chemin du retour. Vous pouvez même y passer la nuit.

Une excursion de plusieurs jours

Votre bateau possède un habitacle où dormir et vous avez envie d’un plus long périple? Dirigez-vous vers le lac Ontario! En partant de Montréal, plusieurs activités vous attendent :

· Salaberry-de-Valleyfield : considérée comme la capitale québécoise du nautisme, Salaberry-de-Valleyfield possède un port de plaisance tout près de son centre-ville. Vous pouvez notamment y accoster pour visiter la ville, aller manger ou dormir. Il est aussi possible d’assister à des spectacles présentés sur une scène flottante l’été.



· Brockville : vous faites de la plongée? Saviez-vous qu’il est possible de visiter des épaves au fond du Saint-Laurent? Vous y trouverez des goélettes, des barges de bois et même des navires à vapeur. Toutefois, il est préférable de se renseigner auprès du Dive Brockville Adventure Centre avant de plonger.

· Mallorytown : si vous souhaitez passer une nuit en forêt durant votre parcours, vous pouvez accoster au Parc national des Mille-Îles et y réserver une tente oTENTik. Profitez-en pour vous dégourdir les jambes en découvrant le secteur.



· Kingston : vous voilà rendu au lac Ontario, amarrez-vous à la marina du bassin de la Confédération de Kingston. Comme elle est localisée en plein centre-ville de Kingston, vous pourrez y descendre et parcourir la ville. Celle-ci regorge d’édifices historiques. Il est d’ailleurs possible d’y visiter le fort Henry. De plus, Kingston est l’hôte de nombreux festivals l’été.



Ceci n’est qu’un avant-goût des différentes escales et activités sur le chemin. Mais il y en a plusieurs autres à découvrir, d’où la beauté des promenades et excursions en bateau. Comme dit le proverbe : ce n’est pas la destination qui compte, c’est le voyage!

Quelques conseils avant de partir

Si vous n’êtes pas encore propriétaire d’un bateau, mais prévoyez le devenir ou en louer un cet été, il vous faudra vous procurer une carte de conducteur d’embarcation de plaisance, communément appelée « permis de bateau ».

Pour ce faire, il faut compléter un cours de sécurité nautique, puis réussir un examen que fait passer une entreprise accréditée par Transport Canada1. La durée de la formation est d’environ trois heures, en règle générale.

Par ailleurs, prenez le temps de vous renseigner sur les voies navigables que vous comptez emprunter. N’hésitez pas à fureter les publications et les sites Internet dédiés au nautisme, tels que Québec Yachting. Ceux-ci renferment de précieux conseils de voyage.



Il est important de se rappeler que les règles en matière de consommation d’alcool sont les mêmes en bateau qu’en voiture au Québec. De plus, si vous planifiez naviguer en Ontario, sachez qu’il est interdit de boire de l’alcool dans cette province lorsque votre bateau est en mouvement.

