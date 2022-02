Convois à Washington: plus de 700 gardes nationaux déployés en prévision

Après Ottawa, c’est au tour de Washington DC de se préparer à l’arrivée possible de convois de camionneurs, samedi, en autorisant déjà le déploiement de 700 gardes nationaux et 50 véhicules tactiques.

Le ministère de la Défense a ainsi donné mardi l’autorisation pour cette présence militaire, qui permettra d’assurer le commandement, le contrôle et le soutien aux points de circulation, a rapporté CNN.

Les membres de la Garde nationale ne seront toutefois pas armés et l’utilisation d’hélicoptères ou d’autres appareils aériens n’a pas été autorisée.

Deux demandes distinctes de soutien avaient été envoyées au Pentagone en marge de l’arrivée de ces possibles convois dans la capitale américaine.

Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a ainsi approuvé l’envoi de 400 gardes nationaux et des véhicules tactiques pour une demande formulée mercredi par l’Agence de sécurité intérieure et de gestion des urgences du District de Columbia. Les véhicules seront placés à des postes de circulation désignés dès samedi après-midi et sont autorisés à rester jusqu’au 8 mars.

Les 300 autres membres de la Garde nationale devront surveiller certaines entrées du Capitole, à la demande de la police du Capitole, au plus tard dès 7 h samedi matin.

Les autres forces de l’ordre de la région de Washington ont indiqué qu’elles suivaient de près la situation, tout comme la Maison-Blanche. Rappelons que le président américain Joe Biden doit prononcer le discours sur l’état de l’Union le 1er mars prochain.

Un groupe de camionneurs de Pennsylvanie et un autre de Californie ont mentionné qu’ils souhaitent se rendre à Washington DC, mais il n’est pas encore certain que ces manifestations vont se concrétiser, selon CNN.

«Si [les camionneurs] sont ignorés, on ne sait jamais ce qui pourrait se passer à partir de là», a déclaré Mike Landis, l’un des organisateurs du convoi, qui a assuré qu’il s’agira d’une manifestation pacifique.