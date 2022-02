COVID-19: Éclosion à la prison de Trois-Rivières

Une trentaine de détenus et cinq agents correctionnels de la prison de Trois-Rivières, en Mauricie, sont présentement infectés par la COVID-19.

Les secteurs P-7 et P-9 ont été isolés, certains devant demeurer dans leur bulle 23 heures sur 24 pour éviter la contamination des autres détenus et du personnel.

Mais comme les détenus partagent les douches, les toilettes et certaines aires communes, éviter la propagation relève du miracle pour le président national du syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec, Mathieu Lavoie.

«Quand la COVID entre dans un établissement, dans un secteur, la propagation peut être assez fulgurante», a-t-il expliqué. «C’est un milieu fermé, un milieu restreint, un milieu de promiscuité.»

Cinq établissements carcéraux au Québec sont actuellement en éclosion. En janvier, c’était un sur deux.

«Pour nous, la solution simple serait qu’il y ait des tests rapides à l’arrivée des nouveaux, qu’on les isole un certain nombre de jours avant de faire un second test rapide», croit M. Lavoie.

Éclosion ou pas, les avocats de la défense ne prennent plus de chance: les rencontres avec les détenus se font maintenant en visioconférence.

«C’est une des principales contraintes depuis la COVID, les relations entre les avocats et les détenus. On pourrait se retrouver dans une situation où une personne se fait arrêter et de son arrestation au procès n’aura pratiquement ou peut-être jamais rencontré en personne son avocat», a indiqué Me Michel Lebrun.

La plupart des comparutions se font aussi en visioconférence, ce qui limite les reports en cas d’éclosion.

Seulement une audience devant la commission des libérations conditionnelles a été reportée, selon le syndicat.