Des cours de navigation de base et avancés pour les conducteurs et conductrices d'embarcations de plaisance motorisées.

Que vous souhaitiez suivre des cours de base exigés par la loi ou plutôt ceux pour traverser l’océan, les CPS-ECP ont tout ce qu’il faut pour vous, peu importe vos connaissances.

Avec Navigation 1, voyez les notions de base de la navigation de plaisance, nécessaires à l'examen de la CCEP de Transports Canada.

Apprenez aussi tout ce que vous devez savoir sur la radio VHF pour réussir l'examen écrit et oral requis pour le certificat restreint d'opérateur (maritime) (ROC(M)).

Avec Navigation 2, suivez une introduction à l'art de l'ancrage et sachez ce à quoi vous attendre lorsque le bateau se déplace sous l'effet du vent ou d’un moteur. Navigation 3, quant à lui, permet de vous exercez à tracer et à étiqueter la route sur des cartes en papier.

Navigation 4 aborde des notions de géométrie angulaire, à la base du fonctionnement des outils de navigation électronique et Navigation 5 l’utilisation des instruments de navigation électronique appliquée aux techniques d’évitement des écueils.

Les cours Navigation 6 et 7, eux, renforcent votre confiance dans les situations d'urgence sur l'eau et développent vos connaissances pour planifier des croisières en utilisant une variété d'appareils électroniques.

Et plus encore

Parmi les autres cours, citons Navigation 6 et 7, Navigation maritime au large, Navigation maritime électronique, Radar pour plaisanciers, Entretien marin, Météo et environnement, et Croisière au long cours.

La plupart des cours et des séminaires peuvent désormais être suivis en ligne.

Prenez un cours dès aujourd’hui!