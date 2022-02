Des résultats records pour Gildan au quatrième trimestre

L’entreprise montréalaise Gildan a enregistré des résultats records pour son quatrième trimestre et pour l’exercice financier de 2021, avec un bénéfice par action en progression et des ventes en hausse.

La compagnie de vêtements de sport a ainsi généré 784 millions $ US de ventes pour le quatrième trimestre, ce qui représente une hausse de 14 % par rapport à la même période de 2020 et de 19 % par rapport à celle de 2019.

Ce niveau élevé de ventes a engendré une augmentation du bénéfice dilué par action qui a atteint 89 cents US pour le quatrième trimestre clos le 2 janvier dernier. Il s’agit donc d’une croissance de 69 % comparativement à 2020 et de 85 % en 2019.

«Je suis vraiment fier de la performance de notre équipe en 2021, qui nous a permis de mettre à profit la remontée de la demande, de générer d’excellents résultats et de tirer des avantages significatifs de notre stratégie Retour à l’essentiel. Nous avons terminé l’année en force, enregistrant une croissance supérieure aux niveaux d’avant la pandémie et établissant des records sur lesquels nous appuyer par la suite», a déclaré mercredi par communiqué Glenn J. Chamandy, président et chef de la direction de Gildan.

L’année financière a été concluante pour l’entreprise, puisqu’elle a enregistré une hausse des ventes nettes de 48 % entre 2020 et 2021, avec un résultat de 2,9 milliards $ US cette année.

«Les ventes pour 2021 reflètent une reprise notable de la demande par rapport à 2020, alors que les ventes ont été durement touchées par les conséquences du début de la pandémie», a expliqué la compagnie, précisant que les ventes étaient revenues au niveau d’avant la crise sanitaire.

Le bénéfice dilué par action pour l’exercice financier de 2021 a atteint 3,07 $ US.