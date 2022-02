PELLETIER, Suzanne



À Charlemagne, le samedi 12 février 2022 est décédée, à l'âge de 89 ans, Suzanne Pelletier.Elle laisse dans le deuil ses enfants André, Robert, feu Yvon, Louise (Roger), Fernand (Sylvie), feu René et Francis (Caroline), ses petits-enfants Josianne, David, Dany, Melissa, Sébastien, Stéphanie et Mickael, ses arrière-petits-enfants, neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 5 mars 2022 à compter de 11 h suivi des funérailles qui seront célébrées à 14 h en l'église Sts-Simon-et-Jude (85, rue Sacré-Coeur, Charlemagne) et de là au cimetière Sts-Simon-et-Jude.La famille aimerait remercier tout le personnel de la santé de l'hôpital Pierre Le Gardeur et de la Résidence Marie-Claire pour la qualité des soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer.